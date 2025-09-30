El Casa de Campo Open celebró su campeonato insignia en La Romana, República Dominicana, y fue una auténtica fiesta del golf. Más de 160 jugadores de distintas partes del mundo participaron en este tradicional torneo del resort número 1 del Caribe. Todos ellos disfrutaron del marco único que brindan los emblemáticos campos de golf del genial Pete Dye: Dye Fore y The Links.

El campeonato se disputó bajo la modalidad Stableford Modificado a 54 hoyos, con cada jugador enfrentando una ronda en cada uno de los dos campos en los que se jugó la competición. Dye Fore, conocido por sus impresionantes vistas, y The Links, con su estilo más tradicional y desafiante, fueron los escenarios ideales para que los participantes disfrutaran de jugar en dos de los campos más icónicos de la región.

Estados Unidos se coronó campeón en la Copa de Países.

El equipo de Estados Unidos se coronó campeón en la Copa de Países, destacándose en esta competencia que reúne a golfistas de todo el mundo. Los premios fueron otorgados a los ganadores netos y brutos de todas las divisiones, así como en las categorías Senior, Super Senior, Master Senior y Elite Senior.

Además, el torneo culminó con el tradicional “Torneo de Caddies”, en el que los jugadores amateurs se asociaron con sus caddies para disfrutar de una jornada divertida y competitiva. Este evento demostró una vez más que el golf es mucho más que un deporte: es una experiencia compartida que une a todos los participantes.

La próxima cita en el calendario de torneos de Casa de Campo será el “Casa de Campo Ladies Cup”, que se llevará a cabo del 15 al 19 de octubre. Seguirán el “7mo Torneo Anual de Parejas” del 22 al 26 de octubre; el “Copa España Casa de Campo”, del 30 de noviembre al 7 de diciembre; y el “20mo Campeonato Anual Casa de Campo Twosome” del 8 al 14 de diciembre.