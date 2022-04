A menos de un mes para que comience la primera edición del Fourball Américas Casa de Campo, se espera que el campeonato sea un éxito total con 112 golfistas inscriptos de ocho países de la región. El campeonato se originó tras una alianza entre Wegolf (agencia de viajes de golf) y Casa de Campo -el principal resort de golf del Caribe-.

El Fourball Américas Casa de Campo se jugará del 9 al 14 de mayo en dos de los tres campos que tiene el Resort: Teeth of the Dog y Dye Fore, dos fabulosos diseños de Pete Dye. Teeth of the Dog recibió recientemente por tercera vez el Latin America Amateur Championship, el campeonato organizado por The Masters, The R&A y la USGA.

El éxito de la 1ra edición del Fourball Américas Casa de Campo con capacidad completa de 112 golfistas produjo que se adelante el lanzamiento de la 2da edición. La misma se jugará del 8 al 13 de mayo de 2023 y tendrá una capacidad para 240 golfistas jugando en simultáneo en Teeth of the Dog y Dye Fore.

“Estamos muy felices de recibir uno de los torneos amateurs más importantes de Latinoamérica en nuestra casa y que se va a disputar en Diente de Perro y Dye Fore. Más de 56 parejas se estarán midiendo en los míticos campos diseñados por Pete Dye. El evento será toda una fiesta”, asegura Manuel Relancio, Head Pro de Casa de Campo.

Nicolas Iorio, presidente de Wegolf, agencia de viajes que organiza el campeonato, comenta: “Hacía unos años veníamos desarrollando la idea de un torneo continental modalidad Fourball sin ningún tipo de restricción de edad o género, donde los equipos pudieran ser formados por amigos, padres e hijos, parejas, etc. Si bien pensábamos que el evento estaba destinado a ser un gran éxito, la verdad es que nos sorprendió la aceleración de las ventas a partir de noviembre de 2021. En sólo 3 meses se completaron los 112 lugares para golfistas, que con sus acompañantes suman un grupo de casi 170 personas, faltando 3 meses para el evento tuvimos que abrir una lista de espera”. Y agrega: “Sin dudas la 1ra edición impulsará mucho el crecimiento del evento para el próximo año”.