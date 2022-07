El resort de golf del Caribe redobla su apuesta en la región a partir de estrechos vínculos con las asociaciones y federaciones más importantes de Latinoamérica. Luego de anunciar la continuidad de su relación con la Federación Colombiana de Golf, Casa de Campo Resort & Villas llegó a un acuerdo con la Federación Chilena de Golf.

Ambos acuerdos, similares al que mantuvo durante varios meses con la Federación Mexicana de Golf, incluyen beneficios exclusivos para los jugadores matriculados de cada institución, y fuerte exposición de Casa de Campo en medios y RRSS de las federaciones.

“Para Casa de Campo es importante establecer vínculos con Federaciones y Asociaciones de golf latinoamericanas tan fuertes como la de México, Colombia y en este caso Chile, un mercado que nos interesa y al que le vemos gran potencial. Nuestro producto golf creció mucho en la región especialmente a partir de recibir a grandes eventos como el Latin America Amateur Championship”, señaló Jason Kycek, Vicepresidente Senior de Ventas y Mercadeo de Casa de Campo Resort & Villas.

Este tipo de acuerdos tienen como objetivo incrementar las relaciones institucionales con las federaciones y asociaciones de toda la región.

Casa de Campo es el hogar de las grandes experiencias de golf en el Caribe con tres campos de primer nivel mundial diseñadas por el legendario Pete Dye: The Links, Dye Fore y Teeth of the Dog, una pieza maestra de Dye que se ubica entre los mejores 50 campos del mundo y, en enero de este año, recibió por tercera vez al Latin America Amateur Championship, entre otros grandes eventos del golf mundial.

“Estamos muy contentos de haber establecido esta nueva relación comercial con Casa de Campo. Para la Federación Chilena de Golf es importante contar con un socio comercial internacional que ofrezca servicios hoteleros y de esparcimiento de primer nivel, más aún en un destino golfístico como lo es Casa de Campo con sus trazados como ser Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links. Esperamos que nuestros golfistas aprovechen y disfruten los beneficios resultantes de esta alianza”, comenta Felipe Bertín Puga, Presidente de la Federación Chilena de Golf.