Nace una nueva tradición en el mundo del golf femenino. Del 22 al 26 de octubre de este año, los emblemáticos campos de Casa de Campo en República Dominicana, como el legendario Teeth of the Dog, el desafiante Dye Fore y el pintoresco The Links, serán testigos de un campeonato único en la región en los majestuosos paisajes de belleza natural que caracteriza al resort número uno del Caribe.

“El primer Casa de Campo Ladies Open marca un hito trascendental en la historia del resort, donde la destreza y la pasión se conjugarán en un escenario de belleza sin igual. Estamos encantados de abrir nuestras puertas a las golfistas y sus acompañantes para celebrar esta nueva tradición con este evento único y emocionante. Las esperamos con los brazos abiertos y estamos seguros que van a vivir una semana increíble”, señaló Manuel Relancio, Head Pro de Casa de Campo.

Además de jugar este torneo, las participantes y acompañantes tendrán tiempo para relajarse y descubrir las maravillas del resort de clase mundial. Desde paseos por la playa hasta aventuras culinarias en los exclusivos restaurantes. Pero la primera edición del Casa de Campo Ladies Open no será solo un evento más, sino una experiencia completa. Desde la cena de bienvenida, donde comenzará un vínculo entre las competidoras y acompañantes, hasta la cena de clausura, donde se celebrarán los logros y comentarán sobre esta gran experiencia, cada momento estará impregnado de emoción y camaradería.

Para cualquier aficionado de este deporte jugar en Teeth of the Dog es una experiencia que va más allá del golf. Ubicado en el corazón de Casa de Campo Resort & Villas, este icónico campo ha cautivado a golfistas de todo el mundo con su belleza escénica y su desafío implacable. Caminar por los fairways de Teeth of the Dog es adentrarse en un paisaje de ensueño, especialmente en los hoyos que bordean el mar Caribe. Cada hoyo es una obra maestra de diseño, cuidadosamente esculpido por la mano del gran Pete Dye para desafiar y deleitar a las jugadoras de todos los niveles.

Para vivir esta gran experiencia de golf y lujo en Casa de Campo Resort & Villas se ofrece un exclusivo paquete de golf. Durante 4 noches, las jugadoras se hospedarán en el lujoso alojamiento, donde cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para brindarles una experiencia de confort y elegancia incomparable. Además, cada habitación incluye un carrito de golf para que se desplacen con comodidad por el extenso resort. También se podrá disfrutar de desayuno, almuerzo y cena diarios en una variedad de restaurantes de primer nivel, con una cena especial en el exclusivo Restaurante Minitas Beach Club durante su estancia. Además, tendrán acceso a una amplia selección de bebidas tanto en los restaurantes y bares del hotel como en los bares y carritos Oasis en los campos de golf.

Por supuesto, el corazón de todo es el golf. Con un total de 4 rondas, incluyendo una de práctica, en nuestros prestigiosos campos de Dientes de Perro, Dye Fore y Links con carritos ilimitados. Además, están incluidas las bolas de práctica ilimitadas, almacenamiento y limpieza de palos, así como inscripción al torneo y souvenirs especiales del mismo. Y por si fuera poco y para su comodidad, también ofrecen traslados gratuitos desde los aeropuertos de La Romana, Santo Domingo y Punta Cana.