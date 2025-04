El caimanés Justin Hastings pudo verse las caras con los mejores jugadores del mundo y, sobre todo, ser actor principal de uno de los torneos más importantes de la temporada, ya que al ganar en Pilar Golf la edición número 10 del LAAC, Hastings obtuvo la invitación para participar de la edición 89 del Masters Tournament.

“Es increíble estar aquí. Todavía no caigo. Es totalmente surrealista, y no sé si puedo ponerlo en palabras ahora o si alguna vez podré”, señaló Hastings en la conferencia de prensa en su primera visita al impactante Press Building de Augusta National.

Uno de los objetivos del LAAC es crear héroes. Aquellos jugadores que son motivo de inspiración para los que vienen detrás. Queda claro el camino para alcanzar ese nivel es poder participar en los grandes torneos y sumar experiencias que le permitan al ganador del LAAC, llegar con mucha más preparación a niveles más altos de competencia. El campeonato más importante de la región para amateurs ha cambiado la vida de muchos jugadores en sus 10 años de historia, al respecto Hastings comentó: “el Latin America Amateur Championship tiene un significado muy grande para mí, lo jugué desde que tenía 14 años, es una parte de mí, más aún después de disfrutar los beneficios que otorga”.

A pesar de no haber pasado el corte clasificatorio, Hastings fue el mejor de los cinco aficionados que participaron del Masters.

A pesar de no haber pasado el corte clasificatorio, Hastings fue el mejor de los cinco aficionados que participaron del Masters. Esto es lo primordial que debe llevarse el de Islas Caimán, al quién aún le queda un largo y hermoso camino por disfrutar durante lo que queda de 2025, ya que en junio irá a Oakmont para jugar el Abierto de los Estados Unidos y en julio, a Irlanda del Norte para The 153rd Open.

Y si de héroes hablamos, acá, en Augusta, está la muestra con dos ex jugadores LAAC. El chileno Joaquín Niemann y el colombiano Nicolás Echavarría. Hoy ambos super jugadores, reconocidos por todos en todo el mundo y que hace unos años atrás eran jugadores amateurs que participaron de varias ediciones del LAAC.

Niemann, ganador del LAAC en Chile 2018, finalizó este domingo con una tarjeta de 72 golpes (Par) y con un total de 288 (Par) quedó ubicado en la posición 29. “Fue una buena semana, siempre disfruto estar acá, quiero agradecer nuevamente la invitación que recibí para jugar otro Masters. Quiero rescatar las cosas buenas que hice en estos cuatro días, aprender de lo malo y seguir trabajando para mejorar”, comentó Niemann, número 89 del ranking mundial.

En tanto que el colombiano Nicolás Echavarría, quien jugó las primeras tres ediciones del LAAC, tuvo una cuarta vuelta olvidable en su debut en Augusta. Hoy firmó 84 impactos (+12) y total de 296 (+8) para descender hasta la posición 51.

Una pena lo del jugador de Medellín ya que venía de menor a mayor en su primera aparición en este mágico campo de golf. “Fue un día difícil, pero agradecido por esta semana increíble. He vivido momentos muy buenos y hay que llevarse eso”, remarcó Echavarría, doble ganador en el PGA TOUR.

El LAAC fue fundado por el Masters Tournament, The R&A y la United States Golf Association (USGA) con el objetivo de desarrollar aún más el golf amateur en toda la región, y en forma específica en América del Sur y Central, México y el Caribe. Cada año el campeón del LAAC obtiene invitaciones para jugar en el Masters Tournament, The Open, y el U.S. Open. Además, obtiene exenciones para participar en The Amateur Championship y el U.S. Amateur, como cualquier otro campeonato aficionado de la USGA para el cual sea elegible.