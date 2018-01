Luis Fernando Barco terminó con sensaciones encontradas tras su participación en la Ronda 1 del Latin America Amateur Championship 2018 (LAAC). El peruano, una de las principales cartas nacionales en el torneo, recuperó terreno durante la jornada.

El golfista nacional acabó la Ronda 1 del LAAC 2018 con 73 golpes, dos más que lo estipulado (+2). Luis Fernando Barco tuvo tres bogeys (hoyos 16, 17 y 18) y un birdie (hoyo 9).

"La verdad sentí que jugué bien. Tuve mala suerte arribo de los greens. Siento que mi score fue probablemente lo máximo que pude haber hecho pero así es este deporte", dijo Barco a El Comercio.

Y agregó: "Probablemente no era lo que esperaba en cuanto score pero me voy tranquilo porque dentro de todo pude mantener la calma cuando las cosas no iban bien y siento que puedo hacer una buena vuelta mañana".

Luis Fernando Barco en el cierre del hoyo 9 en el marco del LAAC 2018. (Video: Julio Vizcarra)

En la Ronda 2 de este domingo, Luis Fernando Barco buscará pasar el corte para seguir en el LAAC 2018. El golfista peruano, tercero en la edición del 2016, comparte grupo con el chileno Tomás 'Toto' Gana, vigente campeón y uno de los favoritos, y el mexicano Álvaro Ortíz.