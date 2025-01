Por estos días, el Pilar Golf Club de Buenos Aires palpita lo que será el inicio del Latin America Amateur Championship, que se jugará desde el jueves 16 hasta el domingo 19 de enero. Además de las figuras emergentes en este deporte, el prestigioso torneo contará con la presencia de dos peruanos, quienes buscarán dar la sorpresa.

En cada uno de los últimos dos años, Tello ha ganado al menos cinco torneos del Ranking Mundial de Golf Amateur. En 2024, ganó el Campeonato Nacional Juego por Golpes de Menores de Perú y terminó T-15 en el Campeonato Sudamericano Juvenil en Uruguay. En 2023, ganó el Campeonato Juvenil de Chile y terminó T-13 en el Campeonato Sudamericano Juvenil en Bolivia.

Mauricio Tello representará a Perú en el Latin America Amateur Championship por segunda vez en su carrera. (Foto: LAAC) / David Paul Morris

Mientras que Patrick Sparks tiene más experiencia en este torneo. Este año sumará su tercera participación en un LAAC, siendo la del 2024 la de mejor rendimiento: acabó 25 en la clasificación, convirtiéndose en el peruano más destacado. En la edición del 2020 se quedó en el corte.

En 2024, el golfista de 23 años y actual 716 del ranking, finalizó su carrera en la Universidad de Carolina del Norte con un 6to lugar en el Colonial Athletic Association Individual Championship. Un año antes, en 2023, ganó ese mismo campeonato y registró tres Top-3 en eventos del Ranking Mundial de Golf Amateur en Perú.

El año pasado, en Panamá, Patrick Sparks fue el mejor peruano en el Latin America Amateur Championship. (Foto: LAAC) / David Paul Morris

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el Latin America Amateur Championship fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en Sudamérica y América Central, México y el Caribe. El campeón del Latin America Amateur Championship jugará el Masters Tournament 2025 en Augusta National; The 153rd Open en Royal Portrush; y el 125th U.S. Open que se disputará en Oakmont Country Club.