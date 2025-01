Fue un jueves casi perfecto para Perú en el Latin America Amateur Championship. A primera hora, el Masters Tournament, The R&A y la USGA anunciaron a nuestro país como sede del próximo LAAC; mientras que por la tarde, una vez terminada la jornada inaugural, la cima de la clasificación general llevó los colores blanco y rojo gracias a Patrick Sparks.

Cuando todos esperaban que estuviera algún argentino o mexicano liderando, el peruano dio la sorpresa en Buenos Aires. Sparks estuvo muy concentrado desde el arranque, enfocándose en cada golpe y no dejando que los 35 grados en el campo del Pilar Golf Club estropearan su presentación. El golfista de 23 años terminó con 66 golpes, seis bajo par, colocándose en lo más alto de la tabla junto al colombiano Manuel Merizalde y el guatemalteco Gabriel Palacios.

El hoyo 13 fue el que mejor se le dio a Patrick Sparks, logrando un eagle (dos golpes bajo par). Luego, a lo largo de los 18 hoyos completó siete birdies (un golpe bajo par). Los momentos más complicados los pasó en los hoyos 3, 7 y 17, en los que hizo un golpe sobre par (bogey). Recordemos que este es el tercer LAAC del peruano, quien el año pasado en Panamá acabó en el puesto 25.

Mauricio Tello no tuvo un buen arranque en el Latin America Amateur Championship 2025. (Foto: LAAC) / Thomas Lovelock

Quien no tuvo un buen día fue Mauricio Tello, el otro peruano que compite en el Latin America Amateur Championship. El golfista de 18 años terminó con 76 golpes, cuatro sobre par, ocupando la posición 73 de la general. El viernes, en la segunda fecha del campeonato que va hasta el próximo domingo 19 de enero, Tello, que juega por segunda vez un LAAC, tendrá que mejorar para superar el corte.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el LAAC fue creado para desarrollar aún más el golf de aficionados en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. El campeonato se traslada cada año a los mejores campos de golf con la participación de los jugadores amateurs más destacados de la región. El campeón recibe una invitación para competir en el Masters Tournament, y exenciones para The Open y el U.S Open.