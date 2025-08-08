Llega JUNGLE (Junior Nations Golf League), una plataforma digital diseñada para conectar a jóvenes golfistas de todo el mundo con universidades de Estados Unidos. Un proyecto innovador que combina un software estilo red social con una gira de torneos internacionales. Dándole visibilidad a los jugadores internacionales, busca transformar vidas a través del golf competitivo.

JUNGLE no es solo una plataforma: es una herramienta que abre las puertas al golf universitario. Nace para revolucionar el talento juvenil, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, donde muchas veces lo que falta no es nivel, sino visibilidad. Es un movimiento internacional que crea oportunidades reales, poniendo en manos de los entrenadores universitarios toda la información que necesitan para reclutar a su próxima estrella.

En 2025, JUNGLE proyecta impactar a más de 600 jugadores a través de su plataforma y torneos.

¿Cómo funciona?

JUNGLE ofrece una red social en la que los jugadores crean un perfil personalizado que puede ser visualizado por entrenadores de todas las universidades de EE.UU. Este perfil digital incluye toda la información relevante, por ejemplo:

Videos del swing

Estadísticas en colaboración con Upgame (upgame.app)

Información sobre swing y ball flight con Trackman (trackman.com)

Resultados de torneos

Calendario de torneos futuros

La plataforma se complementa con una gira internacional de torneos juveniles que en 2025 recorrerá México, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina. Cada torneo cuenta con el respaldo de la AJGA y otorga puntos en su ranking, así como puntos para el World Amateur Golf Ranking (WAGR) y el Junior Golf Scoreboard. Además, los torneos colaboran con Trackman y Upgame para ofrecer una experiencia de competencia nunca antes vista en el golf juvenil.

Más de 3.000 golfistas juniors compiten actualmente en Latinoamérica sin acceso a plataformas de visibilidad internacional.

JUNGLE ofrece tres tipos de membresías anuales: Birdie, Eagle y Albatross. Con la membresía Birdie, ya empiezas bajo par: incluye acceso completo a la plataforma, tu perfil digital personalizado, una suscripción anual a Upgame, descuentos en torneos, entre otros beneficios. Si quieres superar tus propios límites, conviértete en miembro Eagle o Albatross para recibir un welcome kit de lujo.

Además de competir, los jugadores encuentran en JUNGLE un espacio de comunidad, junto a sus familias y entrenadores. Se construyen vínculos, se comparten historias y se afianza un compromiso con el desarrollo deportivo y humano.

Cifras que marcan el camino

Más de 3.000 golfistas juniors compiten actualmente en Latinoamérica sin acceso a plataformas de visibilidad internacional.

Menos del 10% tiene contacto directo con entrenadores universitarios.

En 2025, JUNGLE proyecta impactar a más de 600 jugadores a través de su plataforma y torneos.

¿Por qué sumarse a JUNGLE?

Para jugadores, entrenadores y familias, JUNGLE es el comienzo de un camino concreto hacia el sueño universitario y profesional.

Porque el trabajo en la cancha tiene que ser visto, y JUNGLE lo lleva a quien tiene que verlo. Porque JUNGLE transforma el talento y el esfuerzo en oportunidades reales.

El talento ya está. Solo necesitaba ser visto. Hazte miembro en JUNGLE.GOLF y da el primer paso hacia una beca universitaria. Síguenos en Instagram: @juniornationsgolfleague.