Luis Fernando Barco, tercero en la edición del 2016, no ha podido tener un rendimiento parejo en el Latin America Amateur Championship (LAAC). En tres días de competencia, el golfista peruano ha convivido con la irregularidad.

"Los tres días he estado bien parecido. Hay momentos en los que le pego bien pero no me va muy bien en los greens. Y pierdo la sensación con el swing, entonces como que no he podido poner todas las piezas juntas, por eso estoy jugando así, mediocre, por así decirlo", dijo a El Comercio Luis Fernando Barco luego de la ronda 3 del LAAC 2018.

El golfista peruano de 22 años terminó por tercer día consecutivo con 73 golpes, dos por encima del par. Con ello, Barco se ubica en el puesto 30 de la clasificación con 219 golpes (+6).

En la ronda 4 de este martes, último día del LAAC 2018, Luis Fernando Barco buscará mejorar lo hecho en las jornadas previas del prestigioso evento que se realiza en Chile.

"La verdad que no sé cómo van los puestos pero me gustaría por lo menos tener un buen score y terminar lo más alto posible", culminó el golfista de la Universidad Purdue de Estados Unidos.