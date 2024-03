Es el primer peruano en competir en el calendario regular del PGA Tour, según le confirman a DT desde la Federación Peruana de Golf. Luis Fernando Barco disputó el US Open, sin embargo este torneo es uno de los cuatro grandes torneos que no son organizados por el PGA pero sí dan puntos para su ránking.

Más allá de eso, el camino de Julián Périco marca un segundo inicio tras su exitoso paso por el mundo amateur. El peruano terminó la universidad en Arkansas y siguió la ruta que tenía definida desde siempre: “Siempre he querido ser el mejor del mundo y para ser el mejor tienes que ser profesional. Nunca en mi vida se me ocurrió no serlo”, nos comenta desde Arkansas, donde radica.

Y qué mejor noticia que empezar como profesional en el PGA Tour. Viajará a Puerto Rico gracias a una invitación otorgada por la organización y será una nueva aventura para él. “En el golf no hay favoritos, es un deporte impredecible. Pero a mí los resultados no me definen, lastimosamente a la gente sí. Los que estamos dentro sabemos que lo que importa es el proceso”, nos comenta.

Y ese proceso no solo es de entrenamientos y pulir sus golpes, también implica fortalecer su mente y alma. Es muy creyente y se motiva con canciones del boricua Eladio Carrión, de quien toma frases de sus canciones para publicarlas en sus redes y acompañar su día a día.

Ya como amateur destacó en los Latin America Amateur Championship (LAAC), donde logró cuatro veces terminar en el top 10, el último del 2023 con el sexto lugar. Además, en el 2020 realizó otro hito para el golf peruano cuando se metió en el ‘match play’ del US Amateur, algo que solo lo había conseguido el nacional Carlos Raffo en 1960.

Con esas credenciales, Périco inicia su camino como profesional. Y lo hará enfrentando a muchas figuras y grandes amigos. “Todavía no he prestado atención a los competidores pero tengo un par de amigos: Camilo Villegas y Nico Echevarría. A Nico lo conozco bien. Pero no me fijo en eso porque yo no juego contra nadie, voy y hago mi juego”, asegura.

Su objetivo es empezar sumando puntos para acortar caminos y llegar al PGA Tour de manera permanente. El proceso es iniciar en el PGA Latam –a donde pertenece el Perú Open–, luego clasificar al Korn Ferry Tour para a partir de ahí meterse en el Tour grande. “Quisiera no jugar en Latinoamérica, pero si es lo que me toca, voy a jugar. Son las etapas y se pueden saltar conforme uno juegue. Confío en que se pueda dar”, explica. Por eso, quizá lo podamos ver jugando en Perú, aunque su idea es que no sea por mucho tiempo.

Quizás aún no le toque cruzarse con las grandes figuras del golf mundial, ya que estos suelen jugar los llamados torneos elevados del PGA Tour (son ocho) y los cuatro majors: US Open, PGA Championships, Masters de Augusta y British Open. Sin embargo, ya Julián ha tenido oporunidad de compartir con algunos de ellos, y sobre todo recuerda el encuentro con Tiger Woods.

Pasó a fines del 2021 cuando el golfista estadounidense se preparaba junto a su hijo Charlie para volver a los campos, tras el accidente de tránsito que sufrió. “Cuando lo conocí (a Tiger) en persona, tuve que salir de la cena y llamar a mi mamá para contarle. Fue un momento especial”, nos contó en una entrevista de hace unos meses y no solo eso, nos confió más detalles. “Nos cruzamos, lo saludé y le dije: ‘Me llamo Julian...’. Tiger me contestó: ‘¡Me llamo Tiger!’. Me deseó mucha suerte y me dio la mano”. Para Julián, Tiger es el mejor de la historia y busca seguir sus pasos.

El golf peruano y una buenísima noticia. Lo que viene ahora será abrirse más al público y logros como los que va consiguiendo Julián en su carrera suman para mostrar el talento que también existe aquí. Un golf esperado. Un golf que nos emocione a todos.

