Golfistas de arena: el proyecto de la Federación Peruana de Golf en San Bartolo con menores y la necesidad de que llegue agua para hacer una cancha pública para todos

En la avenida Cruz de Hueso, en los kilómetros 50 al 51 del distrito de San Bartolo, el fútbol sigue siendo el deporte tradicional, el frío no baja de los 15 grados en invierno y no sube más de 34 grados en verano, aunque esta disciplina continúa pegando como la madera 1. En la actualidad, hay 55 jóvenes, entre hombres y mujeres, de cinco a los 17 años, y de los distritos de San Bartolo, Punta Negra y hasta Chorrillos, que participan del programa de masificación en el Perú. Con el sol mostrándoles el camino, muchos de ellos cargan sus palos, sabiendo el difícil, pero apasionante camino que les depara para ser partícipes en torneos de golf.

La mayoría quiere competir en La Planicie, los Inkas, el Lima Golf o Villa; sin embargo, solo los primeros de cada categoría (infantil, infantil competitivo, prejuvenil y damas) son los elegidos, después de una evaluación por el entrenador Willy Huamán, para jugar torneos. “La Federación les pone los palos, las pelotas, les paga el transporte y compiten en abiertos nacionales. Nosotros, cada tres o cuatro meses, hablamos con los chicos para que suban de categoría. Cuando pasan de un nivel básico a intermedio, les damos un juego de palos y así continúa el proceso. Todos pueden tener condiciones. Por ejemplo, en la categoría prejuveniles, tomaron a dos chicos de San Bartolo a la preselección nacional: Matías Levano y Macarena Díaz, de Chorrillos”, cuenta Willy.

La cancha pública de San Bartolo fue diseñada por el arquitecto mexicano Agustín Pizá. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

Iniciativa, desenlace y presente del campo de golf

Aún es difícil visualizar los bosques y el green en este campo de nueve hoyos de par tres, cuatro y cinco. Solo se ve arena, casas, departamentos, la geomembrana de la laguna y la bandera de la Federación Peruana de Golf. Lo único verde de la cancha es el MATS, pequeño cuadrado de césped sintético, que se muestra tras cada golpe como el futuro cercano y lejano de los niños golfistas.

Antes de la pandemia, había dos plantas de tratamiento en San Bartolo que empezaron a traer agua a la cancha, pero que –posteriormente- cerraron para hacer una gran planta en Santa María.

En el camino, la cancha ‘logró sobrevivir’ dos años al conseguir agua donada, pero ahora todo ha vuelto a foja cero. “En el proyecto original de esa planta, había una tubería para retornar el agua tratada de Riego, Parques y Jardines de los distritos del sur chico, es decir, de San Bartolo hasta Punta Hermosa, pero cuando se concesiona el proyecto, de alguna manera, ese componente se quita”, afirma Martín Alarco, directivo ejecutivo de la Federación Peruana de Golf, quien mira con tristeza cómo una buena cantidad de áreas que empezaron a ser verdes y la laguna artificial han desaparecido por completo.

“Ese es el problema, aquí estamos solo a un kilómetro de esa planta, pero no podido tender el puente que deberíamos para tener una tubería. Esa es la gran lucha. Hoy día, el agua no llega y varias partes que estaban verdes, están sufriendo.”, agrega. El 28 de enero de este año, el presidente de Sedapal, Jorge Gómez, y el alcalde de San Bartolo, August Carbajal, recorrieron la cancha y la cancha pública de golf para abordar la problemática de la escasez de agua para riego en espacios verdes, pero ya estamos en setiembre y todo continúa sin un panorama.

La Federación Peruana de Golf recibió del IPD en el 2008, el terreno de 246.179 m2. La iniciativa busca darle acceso a un gran número de personas sin importar su edad, género, condición económica u origen. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

El proyecto con los jóvenes en San Bartolo

“¿Por qué es importante la cancha pública? En primer lugar, se les desarrolla el golf y proyectos de vida para los chicos de los colegios de la zona de San Bartolo, hay cuatro muchachos (Hubert Nieto, Andrés Cáceres, Smith Gálvez y Julio Rojas) que han salido de ahí que están trabajando en clubes hoy día, pero además han podido desarrollarse en una profesión con becas que ha gestionado la Federación”, asegura Juan Martín Serkovic Pérez, presidente de la Federación Peruana de Golf.

“Queríamos cambiarles la vida los muchachos de la escuela. Se involucró a Innova Schools en el proyecto: hay 12 chicos becados en los colegios. La cancha pública es importante para que ellos puedan desarrollar su golf y poder después ir a una beca en Estados Unidos, por ejemplo. Hay becas de sobra en el golf. Eso es lo queremos lograr, masificar el golf. Si no es terminar la cancha, al menos que se empiece a regar la cancha. Esa es mi meta en San Bartolo. Con eso, la Academia crecerá”, agrega el directivo.

Así, como Nieto, hay muchos chicos en el sur de Lima que se han enamorado de este deporte. Ya se han hecho a la rutina y solo tienen en mente vencer a los próximos rivales. “Fue un poco difícil cambiar su mentalidad”, señaló el profesor Huamán. Ahora cada uno de ellos muere por agarrar un palo y pegarle lo más fuerte a la pelota. La distancia aún está un poco lejos, pero con el paso de los chicos, se espera que haya menos metros de distancia hacia el hoyo final.

55 jóvenes, entre hombres y mujeres, de 5 a los 17 años, de los distritos de San Bartolo, Punta Negra y Chorrillos, participan del programa de masificación de golf. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

El horario de entrenamiento es de lunes a viernes, de 3 a 6 p.m. para los de alto rendimiento, y de martes a jueves, a la misma hora, para los principiantes. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

