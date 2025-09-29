Golfistas de arena: el proyecto de la Federación Peruana de Golf en San Bartolo con menores y la necesidad de que llegue agua para hacer una cancha pública para todos

Escucha la noticia
12 años atrás, Hubert Nieto era adolescente de 13 años que caminaba cuatro veces por semana alrededor de siete hectáreas de arena seca y húmeda en San Bartolo, con el deseo de convertirse en un destacado profesional en el golf. Su padre era un maestro de obras y su tío era un auxiliar de mantenimiento en la cancha de la Federación Peruana de Golf en el mismo distrito. Hoy, ese mismo chico tiene 25 años, cursa el octavo ciclo en Ingeniería Civil en la UPC, gracias a una beca por su destacado juego con los palos, trabaja como profesor de golf en el Club Regatas y ha representado al Perú en campeonatos en Brasil y Japón, logrando hasta un Sudamericano en el 2017. En resumen, el deporte y su perseverancia en el juego le han dado un giro de 180 grados a su vida.