El Lima Golf Club quedó listo para el arranque del Latin America Amateur Championship (LAAC), prestigioso certamen que se disputa por primera vez en el Perú. Este jueves 15 de enero empezará la ronda 1 y el domingo 18 se jugará la gran final. El torneo, que reúne a los mejores golfistas amateurs de la región, contará con la presencia de seis golfistas nacionales.

En la previa del inicio del campeonato, tres integrantes del “Team Perú” hablaron con los medios sobre sus expectativas de este LAAC 2026. En la conferencia estuvieron Patrick Sparks, principal carta peruana, Jaime Yzaga -hijo del extenista- y Rafael Claux, quien debutará en el certamen.

Práctica de los peruanos en el Lima Golf Club en la previa del LAAC.

“Estoy muy contento de jugar aquí. Esperamos el torneo en 2021, pero se canceló debido a la COVID. Así que llevamos cinco años esperándolo y estamos muy contentos de que finalmente se juegue en Lima”, señaló Sparks, quien fue subcampéon en el LAAC del año pasado jugado en Argentina.

Y añadió: “Siempre que tengas la oportunidad de ver golf de tan alto nivel en tu país, creo que debes aprovecharla. Y, por supuesto, el apoyo que recibimos de la gente que viene a vernos es increíble, y lo agradecemos mucho. Así que creo que estaría bien que viniera gente a ver este evento”.

Patrick Sparks estuvo cerca de alzar el Latin America Amateur Championship. El peruano quedó segundo detrás de Justin Hastings, jugador de Islas Caimán. (Foto: LAAC) / Thomas Lovelock

Por su parte, Yzaga expresó su emoción por disputar este torneo en Lima y también contó cómo su padre le ayuda: “Estamos felices de jugar este evento en casa. Es uno de esos eventos en los que te tratan como a un profesional. Así que es genial que nos traten así cuando estamos en casa. Es muy bueno”.

“Mi padre es de quien más ayuda he recibido. Simplemente aprendo cómo actuar cuando estoy en eventos de alta presión o nervioso y cosas así. Él intenta inculcarme lo que aplicaba en el tenis, intenta enseñarme eso. Yo intento aplicarlo lo mejor que puedo”.

Sobre la evolución de su juego desde su último LAAC, que fue en el 2023 en Puerto Rico, indicó lo siguiente: “Lo que realmente ha cambiado para mí es mi mentalidad, mi forma de pensar al afrontar los torneos y cómo enfoco el juego, jugar en eventos de alta presión”.

Mauricio Tello, Patrick Sparks, Jaime Yzaga y Christian Munoz, durante las prácticas en el Lima Golf Club en la previa del Latin America Amateur Championship. (Foto: LAAC) / Thomas Lovelock

Para Rafael Claux se trata de una semana especial, no solo por su primer LAAC, sino también por la compañía cercana de su esposa. “Jugué como profesional entre 2010 y 2013. Ahora estoy volviendo al golf competitivo y estoy feliz porque mi familia está aquí. Mi esposa es mi caddie. Mis amigos y mis hijos estarán viendo el torneo. Así que estoy muy contento de estar aquí”, confesó.

“Presto atención porque mi esposa es de aquí. Ha jugado aquí desde que tenía siete o diez años. Conoce las caídas. Conoce el campo de golf. Yo también, pero me siento muy cómodo con ella en la bolsa debido a los greens. Ella lee muy bien los greens. Se llama María Salinas y también representa a Perú. Jugó en el European Tour cuando era profesional y el año pasado participó en el Campeonato Sudamericano que ganaron en Ecuador”, agregó.

La delegación peruana, que tiene una mezcla de juventud y experiencia internacional, la completan Mauricio Tello, con experiencia en el torneo, Christian Muñoz y Tiago Ledgard, quienes se estrenarán en el Latin America Amateur Championship.

El LAAC 2026 se disputará por primera vez en Perú. Entre los competidores destacados de ediciones anteriores se encuentran los colombianos Nicolás Echavarría y Sebastián Muñoz; el argentino Alejandro Tosti; y los chilenos Cristóbal Del Solar, Mito Pereira y Joaquín Niemann, este último campeón en 2018. El ganador de la edición 2026 recibirá una invitación para disputar el Masters Tournament 2026, además de exenciones para The 154th Open Championship en Royal Birkdale y el 126th U.S. Open en Shinnecock Hills.

El Lima Golf Club es un campo de estilo parkland rodeado de edificios de gran altura, la mayoría construidos durante el último siglo desde la fundación del club en 1924. Ha sido sede de la Copa Los Andes, los Juegos Panamericanos y el Women’s Amateur Latin America 2024. Es uno de los campos más antiguos del Perú y fue rediseñado en 2018 por Mackenzie & Ebert.