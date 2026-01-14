El Lima Golf Club es sede, por primera vez en su historia, del Latin America Amateur Championship (LAAC), certamen que se disputará desde este jueves 15 hasta el domingo 18 de enero. El torneo reúne a los mejores golfistas amateurs del continente y marca un hito para el país al convertirse en anfitrión de uno de los eventos más importantes del calendario regional.

Como parte de la preparación previa al inicio oficial de la competencia, el “Team Perú”, integrado por seis jugadores locales, completó su jornada de entrenamiento en el tradicional campo de San Isidro. Los representantes peruanos afrontan el torneo con el conocimiento de la cancha como uno de sus principales factores, en una competencia que los enfrenta a destacados amateurs de América Latina y que se desarrolla ante el público local.

La delegación peruana, que tiene una mezcla de juventud y experiencia internacional, está liderada por Patrick Sparks, quien en la edición anterior, disputada en Buenos Aires, acabó subcampeón. Mientras que Jaime Yzaga -hijo del extenista- y Mauricio Tello sumarán una nueva experiencia en el prestigioso torneo. Rafael Claux, Christian Muñoz y Tiago Ledgard serán los representantes nacionales que harán su debut en el LAAC.

El sueño de llegar al Masters, The Open y el U.S. Open -premios para el ganador- nunca estuvo tan cerca. Bajo el cielo de Lima, los dueños de casa ya están listos para dar batalla y escribir el capítulo más glorioso del golf peruano.

El LAAC 2026 se disputará por primera vez en Perú. Entre los competidores destacados de ediciones anteriores se encuentran los colombianos Nicolás Echavarría y Sebastián Muñoz; el argentino Alejandro Tosti; y los chilenos Cristóbal Del Solar, Mito Pereira y Joaquín Niemann, este último campeón en 2018. El ganador de la edición 2026 recibirá una invitación para disputar el Masters Tournament 2026, además de exenciones para The 154th Open Championship en Royal Birkdale y el 126th U.S. Open en Shinnecock Hills.

El Lima Golf Club es un campo de estilo parkland rodeado de edificios de gran altura, la mayoría construidos durante el último siglo desde la fundación del club en 1924. Ha sido sede de la Copa Los Andes, los Juegos Panamericanos y el Women’s Amateur Latin America 2024. Es uno de los campos más antiguos del Perú y fue rediseñado en 2018 por Mackenzie & Ebert.