Casa de Campo Resort & Villas, destino preferido por los viajeros más exigentes y de las principales experiencias de golf de lujo del Caribe, anuncia que su obra maestra diseñada por Pete Dye, Teeth of the Dog, subió significativamente 12 lugares y ahora ocupa el puesto 20 en “Los 100 mejores campos del mundo” de Golf Digest.

Con campos calificados internacionalmente fuera de los EE. UU., Teeth of the Dog se une a algunos de los mejores diseños del juego en la prestigiosa lista que incluye Royal County Down G.C de Irlanda del Norte y Royal Portrush G.C. así como The Old Course en St Andrews y Muirfield en Escocia. Teeth of the Dog es el campo mejor calificado tanto en la República Dominicana como en el Caribe.

Esta distinción sigue a Casa de Campo al recibir el destacado “Premio Elección de los Editores” de Golf Digest 2022 en los “Mejores Resorts en las Américas” (categoría Caribe/Bermudas) que reconoce lo “mejor de lo mejor” en la industria del golf. Este es el sexto año consecutivo que Casa de Campo recibe el codiciado homenaje.

Teeth of the Dog ha sido durante mucho tiempo un destino de “lista de deseos” para aquellos que buscan jugar en uno de los mejores campos de golf del mundo. Los sellos distintivos del diseño de Dye están todos presentes: vastas trampas de arena, greens y tees de península, superficies de putting esculpidas a mano y una variedad única de pot bunkers. Los hoyos frente al mar “The Heaven 7″ son impresionantes.

“Este espectacular aumento en las calificaciones de Golf Digest es un tributo maravilloso tanto para el genio de Pete Dye como para la creciente popularidad de Teeth of the Dog como uno de los campos más espectaculares del mundo”, dice Jason Kycek, vicepresidente senior. -presidente de ventas y marketing. “Además de Teeth of the Dog, presentamos dos gemas adicionales de Pete Dye, Dye Fore y The Links, para una experiencia de golf excepcional que pocos destinos pueden igualar”.

El Golf Learning Center de clase mundial del resort es una “visita obligada” cuando se encuentra en la propiedad. Destacado por la tecnología Trackman y BODITRAK, cuenta con dos centros interiores de tiro para una rápida mejora del juego, entrenamiento durante todo el año, clases y escuelas de golf individuales y grupales, y ajuste y reparación de palos por parte de expertos. Ubicado en 21 acres de “césped puro”, la instalación de calidad del PGA TOUR también exhibe múltiples greens de práctica para perfeccionar la destreza del juego corto, así como el uso ilimitado del campo de tiro al aire libre prístino para tiros completos. Las instrucciones y escuela de golf también están disponible.