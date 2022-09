Este fin de semana se pondrá fin a la rivalidad entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. La trilogía llegarán a su cierre cuando ambos choquen en una nueva pelea de boxeo en Las Vegas.

Por el momento, el mexicano lleva ventaja en la serie tras el empate registrado en 2017 y la victoria conseguida en 2018. Esta última significó la única derrota en la carrera del kazajo.

PALABRA DE GOLOVKIN EN LA PREVIA

“Mi retiro podría estar cerca, pero todavía tengo muchos planes. Está mi país de origen, Kazajistán, donde creo que necesito pelear. Por un lado, puedo decir que me retiré hace un tiempo, cuando empezó la pandemia y frenó la parte muy activa de la carrera. Pero por otro lado, todavía tengo algunos planes en el mundo del boxeo”, comenzó diciendo el pugilista hace unos días.

“Para mí, es solo otra pelea, aunque con un boxeador destacado y un boxeador muy interesante. Va a ser una pelea interesante, pero de nuevo, nada personal. Tomemos a mi oponente contra Dmitry Bivol, no hubo nada personal en esa pelea, era solo boxeo”, añadió.

“Lo mismo aquí para mí. Son solo negocios, solo boxeo. No veo ningún motivo para entrar en detalles personales al respecto, no vale la pena. Por la forma en que se ha comportado (Canelo) durante los últimos cuatro años, no quiero descender a su nivel”, apuntó en una entrevista con The Fight de Teddy Atlas.

¿CUÁNDO PELEAN CANELO ÁLVAREZ VS. GOLOVKIN?

El combate está programado para este sábado 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.