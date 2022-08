El peruano Gonzalo Bueno derrotó a Román Burruchaga (Argentina) por doble 7-5 y se convirtió en el primer sudamericano categoría 2004 en llegar a los cuartos de final de un ATP Challenger . Como es de conocimiento, el último martes venció con categoría a Juan Ficovich, número 127 del ATP.

“No lo puedo creer, era un partido al que venía a ver qué pasaba y ganarlo enfrente de todo el público peruano, mis entrenadores, ver todo el esfuerzo pagado es un orgullo para mí y mi familia”, señaló el tenista de 18 años en su primera conquista.

Tras esta segunda victoria consecutiva, el peruano escaló de posición. Sí, de estar en la posición 937, ahora se encuentra en el puesto 705 del ranking ATP.

Precisamente, la sorpresa de Gonzalo Bueno en este torneo viene acaparando la atención de muchas estrellas del deporte en mención: entre ellos, Tupi Venero y Luis Horna.

“Son chicos con bastante potencial, con mucho nivel”, declaró Tupi Venero para El Comercio, capitán del equipo de Copa Davis, sobre Gonzalo Bueno e Ignacio Buse, dos jóvenes que van a llegar lejos en el tenis. Ambos ya disputaron la final de Roland Garros Junior este 2022, mientras que Gonzalo ya fue considerado para el equipo nacional en la serie ante Bolivia por la Davis.

“Son dos chicos que juegan juntos desde los 10-12 años. Es una pareja con mucha proyección y la Federación los ha estado ayudando bastante”, declaró Luis Horna en la transmisión de ESPN desde el mismo Roland Garros. Lucho acompaña a los jugadores como parte del equipo que la Federación Peruana de Tenis pone a su disposición

Juan Pablo Varillas, otro tenista peruano que demostró su emoción por participar en el Open Lima Challenger

Antes de su debut, el tenista se mostró emocionado por participar en una cancha donde dio sus inicios en el deporte de la raqueta. “He vivido mucho acá, he aprendido en la academia. Estoy feliz de poder jugar acá. Me pone muy contento jugar acá, no solo por el club, sino por el tenis peruano que tiene dos torneos Challenger en el año”, expresó en declaraciones a El Comercio.