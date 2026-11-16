Gonzalo Bueno consiguió una importante victoria en el circuito Challenger. Este lunes 16 de noviembre, el tenista peruano derrotó a su compatriota Juan Pablo Varillas por 6-4, 2-6 y 6-4 y clasificó a los octavos de final del ATP Challenger 75 de Montevideo, conocido también como Uruguay Open 2026.

El primer set comenzó favorable para Varillas, quien llegó a ponerse 3-0 arriba en el marcador. Sin embargo, Bueno reaccionó a tiempo, recuperó terreno y logró darle vuelta al resultado para llevarse la manga por 6-4.

Tras superar a Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno ya conoce a los posibles rivales que podría enfrentar en la siguiente ronda del certamen. El peruano jugará ante el ganador del encuentro entre el argentino Thiago Cigarrán y el danés Elmer Moller.

El triunfo en Montevideo significó la tercera victoria consecutiva de Gonzalo Bueno frente a Juan Pablo Varillas en el circuito profesional. Anteriormente, el joven tenista nacional había superado a su compatriota en el Challenger de Cali, en octubre de 2025, y en el Challenger de Santiago, en marzo de 2026.