¡Por todo lo alto! Gonzalo Bueno entre los cuatro mejores del Challenger de Lima 3 y clasifica a su primera Qualy de Grand Slam

Una noche inolvidable. Gonzalo Bueno hizo vibrar a todos los amantes del tenis en el país. No solo los que lo alentaron de principio a fin en las gradas de la pista central del Club Terrazas de Miraflores, sino también a los que han seguido el vibrante duelo que disputó la noche del viernes a través de la web de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Si horas antes ya se había gozado el partido más largo de la historia del circuito Challenger de la ATP en la capital, pues todo apuntaba que el encuentro de Bueno y el chileno Cristian Garín no iba a desentonar el quinto día de competencias del Challenger 75 “Igma Open - Lima 3″.

Bueno, el único peruano en competencia en este Challenger de Lima 3, hizo respetar la casa frente a un rival que llegó a ser número 17 del ránking mundial y que hoy es el 104 del planeta. Garín, que arribó a Miraflores como el bicampeón del certamen y tercer preclasificado de esta edición, sucumbió ante el juego agresivo desde el fondo del campo de arcilla del trujillano de 21 años. El duelo por los cuartos de final fue una batalla de principio a fin, en el que quedaba claro que el que dominara los momentos decisivos se llevaba el pase a la siguiente instancia. Esa labor la cumplió al pie de la letra ‘Gonzo’, que consiguió una doble reconocimiento.

