El atleta australiano Gout Gout sorprendió al detener el cronómetro en 19.67 segundos en los 200 metros durante el Campeonato de Australia en Sidney. Esta marca que no solo pulverizó el récord mundial Sub-20, sino que además superó el tiempo que había registrado Usain Bolt a los 18 años.

La referencia no es menor: Bolt había corrido 19.93 segundos en esta etapa de su carrera, antes de convertirse en leyenda olímpica y dueño del récord absoluto mundial (19.19). Gout ya venía siendo señalado como una joya del velocismo, pero esta actuación lo instala definitivamente como el heredero más serio del jamaiquino.

El registro de 19.67 también representa nuevo récord nacional australiano y convierte a Gout en el primer atleta oceánico en bajar legalmente de los 20 segundos en esta prueba.

A sus 18 años, Gout no oculta su ambición: quiere seguir rebajando tiempos y acercarse al intocable 19.19 de Bolt. Mientras el mundo del atletismo lo observa con asombro, Australia celebra el nacimiento de una estrella capaz de cambiar el mapa de la velocidad mundial en los próximos años.

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