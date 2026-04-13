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Gout Gout rompe récord de Usain Bolt en 200 metros y sacude el atletismo mundial. (Foto: World Athletics)
Gout Gout rompe récord de Usain Bolt en 200 metros y sacude el atletismo mundial. (Foto: World Athletics)
Por Redacción EC

El atleta australiano Gout Gout sorprendió al detener el cronómetro en 19.67 segundos en los 200 metros durante el Campeonato de Australia en Sidney. Esta marca que no solo pulverizó el récord mundial Sub-20, sino que además superó el tiempo que había registrado Usain Bolt a los 18 años.

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