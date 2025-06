Ver GP Austria EN VIVO HOY: mira la transmisión de la carrera en el Red Bull Ring por la carrera de la F1 en directo. ¿A qué hora es la carrera? La carrera será hoy, domingo 29 de junio de 2025, a las 8:00 de la mañana (hora peruana), que son las 10:00 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:00 AM de México y las 3:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus, transmiten en Sudamérica, FOX Sports en México. En España lo televisa DAZN y F1 TV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Fórmula 1: así se introdujo la temporada 2024 de F1. | VIdeo: Formula 1