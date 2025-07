Ver GP Bélgica EN VIVO HOY: mira la transmisión de la carrera de la F1 2025 en el Circuito de Spa-Francorchamps. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 27 de julio de 2025, a las 8:00 a.m. (hora peruana), que son las 10:00 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:00 AM de México y las 3:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite la F1 en directo para todo el Perú y Sudamérica,en México, el canal encargado es Fox Sports, en España lo televisa DAZN y Movistar+, finalmente, en Estados Unidos míralo por ESPN+. Es importante resaltar que la F1 TV EN VIVO, también transmite la carrera.

