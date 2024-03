Una apendicitis frenó su carrera en el Gran Premio de Arabia Saudí. Cuando todos esperaban que Sainz saliera a pelear por las posiciones en la jornada de clasificación, un fuerte dolor abdominal, con el obligado paso por el quirófano, lo sacó de la competencia. Y si bien el español no pudo correr en las sesiones de clasificación, se las ingenió para estar en el pitlane en la jornada de carrera. ¿Era necesario? Claro que sí, no tanto por Ferrari, que le ha soltado la mano sin miramientos para traer a Hamilton, sino para evidenciar en el paddock que es un piloto comprometido. Horas después, Sainz corrió en Melbourne con una salud debilitada, pero demostrando su determinación para no bajar los brazos.

“Estar al cien por cien en la carrera es imposible. Eso significaría estar 10 días entrenando, haciendo el simulador. No he hecho eso en los últimos 10 días. Me he centrado en recuperarme, pero ¿estaré en condiciones de competir? La sensación ahora mismo es que sí. Y veré cómo me siento” , señaló en la previa ante una afición que valora su condición de relegado.

En medio del ímpetu de Sainz por mostrarse está Ferrari, que ya no tiene que esforzarse por disimular su preferencia por Leclerc. La escudería quiere ser subcampeona de la Copa de Constructores, pero sabe que para ello tiene que contar con dos pilotos que trabajen en tándem y prioricen los intereses del equipo. En este momento surgen dos preguntas. La primera: ¿por qué sería leal con la escudería un piloto que ya se sabe reemplazado? La segunda: ¿qué garantiza que Sainz no ceda la posición ante Leclerc si el equipo lo ordena? Como agravante está el hecho de que Ferrari falla seguramente en las estrategias y los cambios de posición en pista. No lo hacen desde la malicia de una estrategia con segundas intenciones, sino de la torpeza que nace del atolondramiento. El problema es que cuando esto suceda con Sainz, la tribuna, alimentada por la especulación, gritará boicot. Nada más errado de la realidad si vemos la categoría en los últimos años.

En Bahrein, Sainz fue mejor que Leclerc y no hubo espacio para duda. El equipo no tuvo que pedir cambios de posición en pista, pero quedó en evidencia que Carlos este año corre pensando en brillar. Qué temporada complicada se le viene a Leclerc, que al problema recurrente que genera la frustración de tratar de cazar a Verstappen y los errores absurdos en pista, ahora le suma convivir con un piloto que sabe que la única manera de ganarse una butaca para el 2025 es demostrar superioridad. Pobre Leclerc, que tiene la afición esperando que el equipo falle a su favor para reclamarle que corre con todas las de ganar. Qué carreras le quedan a Sainz, que en su intento de mostrarse superior sabe que su camino está asegurado para seguir sintiendo la adrenalina de manejar uno de los 20 monoplazas más rápidos del mundo. Episodios vitales en los que espera poder levantar la ceja de Red Bull, Mercedes o Aston Martin.