El GP de México debe ser uno de los más emotivos del calendario de la Fórmula 1, y más cuando ven el paso de Sergio ‘Checo’ Pérez sobre el Red Bull con el que compite en el mundial. El piloto mexicano corrió ante su gente en busca de asegurarse el segundo lugar del campeonato, y logró el tercer lugar, segundo podio consecutivo en casa.

Jorge García del diario “El Universal”, nos ensaya un pantallazo de cómo Checo Pérez ha llegado a donde está. “Su constancia y contar con la suerte de ser cobijado desde el principio por Calos Slim, de Telmex. Creo que ahí estuvo la clave de su carrera. A los 14 años se fue patrocinado a Alemania y ahí fue evolucionando”, nos comenta.

Además, rescata lo que ha sumado Pérez a la historia del automovilismo mexicano en la F1- “Ricardo Rodríguez corrió en las prácticas libres en el primer Gran Premio de México, no puntable, en 1962. Después Pedro sí corrió. Moisés Solana también otro piloto de la década de los 60-70 también lo hizo. Y tanto Sergio ‘Checo’ Pérez como Esteban Gutiérrez en la era moderna ya han corrido en este circuito”, cuenta.

La historia de Sergio Pérez ya es grande en el deporte mexicano y tres periodistas nos cuentan sus impresiones sobre lo que significa la figura de Checo en su país.

¿Cuánto se espera por una victoria de Checo en México y qué tan importante es que lo haga?

Jorge García – El Universal

El año pasado terminó tercero. Tenerlo en lo más alto sería coronar la historia del GP de México, pero recordando a Ayrton Senna, me parece que hasta el tercer o cuarto intento recién pudo ganar el GP de Brasil.

Es muy importante que esté en México por el desarrollo y porque es un hombre que ha desatado pasiones.

¿Es el piloto mexicano más importante en la historia de su país?

Jorge García – El Universal

Por número, Checo ya es el piloto más relevante de la historia de la F1. Antes de él había sido Pedro Rodríguez, quien me parece que había tenido cinco podios en la F1, dos victorias. Y Checo llegó en 2011 a la máxima categoría, pues ha sumado 24 podios en la F1, tan solo nueve en este 2022 y tiene 4 victorias. De hecho entre la última victoria de Pedro Rodríguez y la primera de Checo en 2020 pasaron prácticamente 50 años. Checho lo emparejó en el GP Azerbaiyán de 2021 y este 2022 obviamente ya lo superó con las victorias en Singapur y Mónaco.

Luis Enrique - Reacción en cadena

Es un debate que hace un año todavía traía dudas por lo que había hecho Pedro Rodríguez en título y protagonismo. Este año, con lo que Checho ha logrado con otras dos victorias, con la Pole Position, con el manejo que tiene, con la capacidad que tiene, para mí es el mejor. Pero es que decir “el mejor” no quiere decir que lo demás no sirve. No es así. El hecho de que Pedro Rodríguez parece que es bueno y es justo. Siempre la historia deportiva, social, siempre hay que superar lo que se ha hecho. Ese es el hambre de la humanidad, el sentido común.

Sí, es el mejor piloto en la historia de México. Incluso, es el más importante deportista de México en la actualidad.

