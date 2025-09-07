Ver GP Italia EN VIVO HOY : mira la transmisión de la carrera en el Autódromo Nacional de Monza por la Fórmula 1. ¿A qué hora juegan? El carrera se realizará hoy, domingo 7 de septiembre de 2025, a la 7:00 de la mañana (hora peruana), que son las 9:00 AM de Argentina, Paraguay, las 8:00 AM de México y las 2:00 PM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus, y ESPN, transmiten en Sudamérica, FOX Sports en México. En España lo televisa DAZN. Finalmente, en Estados Unidos lo pasa FOX Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

