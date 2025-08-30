Redacción EC
Ver EN VIVO HOY: mira la transmisión de la carrera por en directo desde el el Circuito de Zandvoort. ¿A qué hora juegan? La carrera se disputa hoy, domingo 31 de agosto de 2025, a las 8:00 de la mañana (hora peruana), que son las 10:00 AM de Argentina y Chile, la 7:00 AM de México y las 3:00 PM de España. ¿Dónde ver? F1 TV Pro lo pasa en todo el mundo, luego, ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica, FOX Sports en México, DAZN en España y ESPN y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

