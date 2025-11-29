Ver GP Qatar EN VIVO HOY: mira la transmisión de la carrera en el Circuito Internacional de Losail por la F1 2025. ¿A qué hora empieza la carrera? La carrera es hoy, domingo 30 de noviembre de 2025, a las 11:00 a.m. (hora peruana), que son las 12:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 10:00 AM de México y las 5:00 PM de España. ¿Dónde ver? F1 TV Pro transmite la Fórmula 1 en todo el mundo. ESPN y Disney+ Premium, transmite la carrera en Sudamérica. En México míralo por FOX Sports. ESPN lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

