La invasión de Rusia a Ucrania continúa y las consecuencias se han vislumbrado en varios aspectos, dentro de ellos, el deportivo. El fabricante alemán de artículos deportivos, Puma, decidió interrumpir los contratos de patrocinio con atletas y asociaciones deportivas rusas como muestra de oposición a la guerra que se ha generado.

Una importante decisión tomada por la marca alemana que es conocida por auspiciar a diversos deportistas, equipos de fútbol, baloncesto y del deporte en general.

El consejero delegado de Puma, Björn Gulden, dijo este miércoles al presentar los resultados del primer trimestre que las 110 tiendas que tienen en Rusia siguen cerradas.

A pesar de ello, el fabricante de ropa deportiva sostuvo que los tres primeros meses fueron positivos para ellos, ya que la fuerte demanda de minoristas y consumidores ayudó a superar los conflictos que se generaron entre Rusia y Ucrania, las mismas que también generaron interrupciones en la llegada de suministros.

Incluso, la compañía indicó que sus ganancias antes de intereses e impuestos superaron un 27% a 196 millones de euros en los primeros tres meses de 2022.

Cabe destacar que, si bien Puma decidió interrumpir los vínculos con atletas y asociaciones deportivas, no dejará de pagar el sueldo a sus empleados que se encuentran en Rusia. Un total 1.300 personas que trabajan para la marca alemana no saldrán perjudicados, aunque no exista ningún tipo de producción económica en este país.

Por otro lado, si bien no han salido perjudicados a nivel económico, Puma produce - normalmente - guantes de fútbol en Ucrania. Asimismo, tampoco generan ganancias en el país que está invadido por Rusia, ya que las tiendas también están cerradas.