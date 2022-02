Conforme a los criterios de Saber más

La actualización que el mundo del tenis esperaba pero quizá no estaba preparado para ver. Luego de 18 años, un nuevo nombre se suma a la exclusiva lista de los números 1 del tenis mundial. Hoy se ve a Daniil Medvedev en lo más alto del ranking, con lo cual se cortará un dominio de casi dos décadas del ‘Big 4′, que forman Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

El tenista ruso, quien llegó a semifinales en Acapulco, se benefició con la derrota de Nole en cuartos de final de Dubái y le arrebató el número 1. El último nombre distinto al ‘Big 4′ fue Andy Roddick, quien estuvo como líder hasta el 1 de febrero del 2004.

Entre el 2000 y 2004, pasaron seis tenistas por el liderato del ránking, con un reinado de Hewitt durante dos años como el liderazgo más largo. Luego, en 18 años, solo cuatro nombres se repitieron. El Big 4 domina el tenis. ¿Medvedev acaso llegó para el corte generacional?

Su momento

“Es totalmente merecido. Lleva tiempo siendo bastante regular. Ya sabe lo que es ganar un grande”, explica en su análisis el periodista español José Morón para su portal PuntodeBreak, y Medvedev es la respuesta cuando se pregunta quién iba a ser el ‘Next Gen’ que iba a dar el golpe frente al ‘Big 3′ –Murray quedó fuera del circuito por lesiones–.

El ruso ya supo vencer a Djokovic para ganar el US Open del 2021 –además de otras tres victorias sobre el serbio– y llegó a otras tres finales: US Open 2019 (cae ante Nadal) y en Australia (2021 y 2022, que pierde ante Nole y Rafa, respectivamente), aunque le ganó al español en las semifinales del ATP Finals 2020.

“Es sorpresivo porque no se contaba con que Djokovic no compita en Australia y aún el ‘Big 3′ está vigente con Nole y Rafa, pero merecido porque se iba a dar en algún momento. Venía pidiendo piso, con 26 años, con una personalidad de ser calculador en sus partidos, mucha versatilidad para jugar y con su carácter fuerte”, nos dice Yeltsin Ramírez, periodista de “Tenis peruano”.

“Creo que es muy pronto para hablar de una nueva era, pero estoy feliz de haber podido alcanzar alguno de los objetivos”, aseguró Daniil cuando se le consultó si ya el ‘Big 3′ pasó a la historia.

Será el número uno durante dos semanas. El 14 de marzo perderá 250 puntos del torneo de Marsella 2021 –que no jugó este año– y el liderato lo recobraría Nole, pero de manera momentánea, porque en ese momento Daniil estará jugando en Indian Wells, donde no defiende unidades, por lo que para el 21 podría estar nuevamente en la cima, ya que Djokovic no competirá por no estar vacunado.

“Ahí se verá si lo que ha logrado Medvedev es flor de un día. Se vienen semanas claves para ello”, nos reitera Yeltsin, especialista en tenis nacional, pero que no deja de seguir el deporte mundial.

No a la guerra

Más allá de haber llegado al número 1, la coyuntura también tocó a Medvedev. Juega con bandera rusa, pero dejó en claro que no está de acuerdo con la situación que ha causado su país con la invasión a Ucrania. Si bien en un primer momento no quiso profundizar en el tema, abogó para que todo termine. “Siendo tenista, quiero promover la paz en todo el mundo. Jugamos en muchos países diferentes. No es fácil escuchar todas estas noticias. Estoy a favor de la paz”, declaró hace un par de días.

Sin embargo, ayer fue más profundo y dijo que muchos sueños se están acabando con la guerra. “Quiero hablar en nombre de los niños. Todos tienen sueños, sus vidas apenas comienzan... por eso quiero pedir la paz. Los niños creen mucho en todo, en el amor, la seguridad y la justicia. Estemos juntos y mostrémosles que es verdad, porque todos los niños no deben dejar de soñar”, publicó en sus redes sociales con el hashtag #kiddontstopdreaming (niños, no dejen de soñar).

Ese es Daniil, un tenista que de joven solía romper raquetas y que aún discute con árbitros y el público, pero que ahora piensa en la tranquilidad de todos.

