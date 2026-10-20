Para ver la temporada 2026-27 de la NBA en Perú (que inicia oficialmente este martes 20 de octubre de 2026), los derechos de transmisión se encuentran repartidos en múltiples plataformas. Ningún canal tradicional de televisión o streaming individual tiene la exclusividad completa.

La guía completa de canales y plataformas autorizadas para el territorio peruano se detalla a continuación:

1. Televisión por Cable y Streaming (ESPN / Disney+)

Canales de TV: ESPN e ESPN 2 (disponibles en operadores de cable como Movistar TV, DirecTV y Claro TV).

e (disponibles en operadores de cable como Movistar TV, DirecTV y Claro TV). Plataforma online: Se transmite vía streaming mediante Disney+ ( Plan Premium ), el cual realiza el simulcast en vivo de todas las señales de ESPN.

Se transmite vía streaming mediante Disney+ ( ), el cual realiza el en vivo de todas las señales de ESPN. Días principales de emisión: Principalmente los miércoles, viernes y sábados.

2. Amazon Prime Video

Plataforma online: Prime Video posee un paquete de partidos exclusivos de temporada regular (jueves, viernes y algunos sábados), además de la cobertura íntegra de la fase de grupos de la Emirates NBA Cup. También es la plataforma oficial de transmisión para eventos de gran envergadura en Sudamérica.

3. HBO Max (Max)

Plataforma online: Comparte parte de los derechos de partidos seleccionados, especialmente para las transmisiones estelares de los lunes, martes y domingos (incluyendo eventos de la jornada de apertura en simultáneo con señales aliadas).

4. NBA League Pass (La opción total)