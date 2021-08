La coyuntura política de nuestro país ha hecho que se desvíen las miradas del deporte. Tras los Juegos Olímpicos Tokio 2020, este martes inician los Paralímpicos con la presencia de 11 peruanos. Ya con el ciclo olímpico prácticamente culminado, es momento también de pensar en París 2024 y de eso hablamos con Gustavo San Martín, presidente del IPD.

El Programa Vamos con Tokio apoyó a unos 60 deportistas y la idea es mantener un plan para París, pero el dilema pasa por cómo encarar el nuevo ciclo, si con un equipo de élite o con diversas apuestas, como se ha venido trabajando hasta ahora.

–¿Se está haciendo ya el balance del Programa Vamos con Tokio?

Lo que hemos decidido es que el balance va a ser de todo el Programa Vamos con Tokio, después de los Paralímpicos, porque esto fue creado para ambos Juegos. Ahora estamos abocados en la participación de los Paralímpicos.

–Esta vez el IPD ha tenido más presencia como soporte en Tokio 2020

En años anteriores la participación de las delegaciones estaba básicamente a cargo del Comité Olímpico Peruano, porque el IPD transfería los recursos y ellos lo gestionaban. A partir de los problemas que tiene el COP, el IPD tomó un papel más protagónico. Desde ese papel, pudimos incluir algunas cosas más como los fisios, los médicos, llevar un par de entrenadores, un jefe de equipo, que el Comité ayudó consiguiendo las credenciales. Pero, sobre todo, venimos haciendo el soporte desde hace un año y medio con el Programa Vamos con Tokio.

Un momento histórico para el boxeo cubano. Manny Pacquiao no pudo en la pelea por el título del peso welter de la AMB y cayó ante el cubano Yordenis Ugás, quien retuvo su cinturón y continúa siendo el campeón de dicha división. Revive los mejores momentos de la pelea.

–¿Cuál es el primer pantallazo del análisis del Programa?

La verdadera medición la deben hacer los atletas, pero desde nuestro lado, que hemos llevado a cabo el Programa, creo que ha sido positivo. No te voy a decir que estamos satisfechos, pero sí optimistas porque estamos encaminados. No por las cuatro diplomas, sino porque Perú compitió. Además, porque la gran mayoría tiene un par de ciclos olímpicos más. Vamos encaminados y se ha sentido una mejora en la competitividad.

–¿Cómo puede continuar Vamos con Tokio con miras a París 2024?

Cuando asumimos la gestión dijimos que teníamos que rescatar lo bueno que había. Hubo un programa de apoyo que se llamaba Top Perú, lo que hicimos fue rescatar ese programa, modificarlo y ampliarlo. Si me pregunta sobre un programa posterior, sí, debería haber uno. Espero que haya una continuidad en el programa, en el proceso, no necesariamente en las personas. Si funcionó Vamos con Tokio, que se pueda repetir más adelante.

–Siento que en el ciclo olímpico se preparó todo para Lima 2019 sin proyectarse a Tokio 2020…

Esto tiene que ser distinto. Pienso en que no desgastemos a nuestros mejores competidores en unos Juegos Bolivarianos, démosles paso a nuestros juveniles. En los Sudamericano a otro tipo de atletas y a nuestra élite prepararla para Santiago, porque son eventos clasificatorios para París 2024. Si queremos llamar Perú élite, Perú 100, Vamos con París, que el objetivo sea el mismo. Primero será clasificar a los Panamericanos, porque no vamos a tener la misma cantidad que en Lima, y ahí buscar la clasificación a los Juegos. Si todo está enmarcado en un gran plan, serán hitos que se van marcando.

Tokio 2020: ¿Por qué decimos que es la mejor presentación peruana en unos Juegos Olímpicos en 29 años?

–¿Cuánto ha invertido Vamos con Tokio?

La cifra exacta no la tengo, pero no menos de 10 millones de soles se han invertido en un año y medio. Suena mucho, pero es poco. Eso involucra unos 60 chicos que preparamos, entrenadores, viajes, equipamiento. Cuatro millones de dólares entre 60 es muy poco. En la medida que se puede se apoya, los recursos siempre van a ser escasos, pero respecto a otros ciclos sí ha sido importante.

–¿Ha podido conversar con el nuevo Ministro de Educación?

La coyuntura es complicada, pero mal que bien hay continuidad en los procesos olímpicos. Ha habido una conversación con el ministro muy breve donde hemos hablado por garantizar la participación de los chicos en los Paralímpicos. Ya viendo la agenda podemos reunirnos en los próximos días. Mi interés era julio del 2021, con la pandemia el calendario se movió, hay cosas que se van a quedar en el tintero como gestión, hay otras cosas que la hemos hecho bien. Todo es plan de trabajo se volteó y ahorita para nosotros lo más importantes es que nuestros chicos compitan y regresen sanos y a partir de ahí que se tomen las decisiones que se tengan que tomar.

→Con mucho optimismo por algunas medallas en los Paralímpicos…

Le tengo mucha fe a los chicos. A Angelica, Efraín. Pilar. Creo que por ahí nos pueden dar una satisfacción. Nos quedamos muy cortos en los Olímpicos con Ángelo, Nicolás. Somos competitivos. Creo que es una mejora cuando en la calle reconocen. “Ah, Ángelo, el de skate”, “Alexandra, claro, la de karate”. Eso es un avance.

#Tokio2020 | Los Para nadadores Rodrigo Santillán y @duniafelices ya entrenan en el Tokyo Aquatic Centre, alistándose para debutar en los #JuegosParalímpicos @Tokyo2020es el martes por la noche (hora peruana).

Foto: ANPPERU | @Paralympics @ParalympicsAPC pic.twitter.com/VaLlXNrgbH — ANPPerú (@PeruParalimpico) August 21, 2021

–Regresando al plan del futuro. ¿Se puede trabajar con un equipo élite con miras a París? Hay deportistas top que no tuvieron el apoyo para Tokio, como Jovana de la Cruz

Lamentablemente puede pasar. No es una decisión unilateral del IPD. Son las federaciones las que nos dicen, y de repente en un evento se clasifica alguien que no se tenía mapeado. Es deporte, es muy cambiante. el caso de Jovana es atípico, porque si vamos a agarrar un grupo de maratonistas, el universo es inmenso.

–Se seguirá con la medida de lograr resultados para recibir al apoyo

Siempre va a ser cuestionable, porque depende del lado que lo mires. Se quejaban de temas del PAD, pero en el 2020 sin competencias se mantuvo el programa en los mismos niveles. Luego llega un momento en el que tienes que reevaluar y reacomodar. No puedes tener a alguien que ganó una medalla en el 2017 con alguien que está apareciendo con buenos resultados . Siempre va a ser polémico. Por ejemplo, hay chicos del Nivel II que reciben 1500 soles, pero viven en el albergue, se le pagan los viajes, vitaminas. Entonces ya no son solo eso que recibe si no de otras cosas.

–¿Qué se aprendió de Lima 2019 a Tokio 2020 para impulsar el deporte? Infraestructura, en teoría, tenemos

Tenemos en Lima y el deporte no es Lima. Lo que hemos aprendido es que la brecha con provincias es abismal y tenemos que trabajar. Para eso hay que trabajar con los gobiernos regionales. Dejar que el IPD tenga 200 predios y querer manejarlos todos, hacer convenios. Decir que tenemos cuatro buenos predios en Lima no es suficiente para que el deporte mejore. Tenemos que invertir en regiones.

–¿Qué se ha avanzado al respecto?

He conversado con varios gobernadores por estos temas. Voluntad tienen, lo que necesitan es el marco legislativo donde ellos puedan apoyar con sus recursos. Hay quejas que no se ejecutan todos los recursos, pero no tienen el marco para acoger al deportista o equipo. Una vez con eso ya van a poder darle una subvención y con eso ese chico puede representar a su región y así la federación va a poder ver a más deportistas y con los mejores va al plan elite. No es fácil, hay que convencer a muchas instancias. A las regiones, legisladores, a la sociedad ejecutiva. No es un tema tan rápido y con la coyuntura ha sido duro seguir con el tema deporte.

🏃🏽Antes de viajar para participar en los Juegos Paralímpicos de #Tokyo2020 , nuestros Para atletas nacionales🇵🇪, Efraín Sotacuro, Rosbill Guillén y Carlos Sangama, se prepararon en el moderno Estadio Atlético🏟️de la #SedeLegado VIDENA.

🗞Lee más en: https://t.co/5LY4Or6Ssc pic.twitter.com/aXz65UDPTY — Legado #SeguimosJugando (@LegadoOficialPE) August 17, 2021

–¿Eso se aplica para el Legado? ¿Debería continuar?

Conozco el proyecto, tienen el encargo de concluir las obras y traspasarlos a sus propietarios, que en este caso es el IPD. En algunos casos hay inversión en infraestructura que puede diversificarse.

–¿El IPD está en condiciones de administrar esa infraestructura?

Lo que debería haber es una absorción. Si allá gastan 20, bueno gastemos 10 y vienen para acá. Para qué vas a duplicar en gastos, cuando el ente rector del deporte es el IPD.

–El tema de la Federación de Vóley y la deuda por pagar a Luizomar de Moura. ¿Qué se puede hacer desde el lado del IPD?

Entiendo que ha habido una mala gestión de los contratos. No pasa por el IPD porque estamos prohibidos pagar deudas de privados. A la Federación le seguimos dando la subvención, pero esto es por un tema contractual. La desafiliación siempre va a estar latente, pero confío en que el presidente Gino Vegas va a poder conciliar. De nuestro lado estamos dispuestos a ayudar con la implementación de ideas creativas para poder generar recursos.

Federación Peruana de Vóley: la millonaria deuda que arrastra con Luizomar de Moura y la única solución que podría evitar la desafiliación en estos momentoshttps://t.co/HXyns1aZiy a través de @elcomercio_peru — Christian Cruz V. (@cruzva_DT) August 22, 2021

–¿La vuelta del público a los estadios de fútbol es posible?

Falta la autorización formal y luego pasa porque hay que definir la cantidad de aforo y quienes pueden acceder. Hay conversaciones en las que estamos alineador con la Federación de Fútbol. Algo que todos estamos de acuerdo en que no pueden quienes no tienen la vacuna.

–¿Se tiene algo avanzado?

El tema operativo no es tan complicado porque lo hemos venido trabajando. Horario escalonado, el tema de las salidas, eso se ha venido trabajando, pero ahora no autoriza el IPD si no le compete a MINSA. el IPD va a apoyar en la medida de la posibilidad.

–¿Si se aprueba, se tendrá que crear un miniprotocolo?

No estamos esperando el sí para ponernos a trabajar. Hay conversaciones con Policía, Defensa Civil, autoridades. Venimos trabajando pensando en la respuesta positiva, pero si nos dicen que no, quedará para otra oportunidad.

MÁS EN DT