29 de marzo es una fecha especial para la WWE, debido a que se han celebrado tres WrestleMania a lo largo de la historia. La última que se llevó en el mencionado día fue la trigésima primera edición de la ‘Vitrina de los Inmortales’ desde el Levi’s Stadium en la ciudad de Santa Clara, California. El final fue emocionante: Seth Rollins canjeó su maletín MITB y se coronó campeón de la WWE.

El combate estelar de WrestleMania 31 enfrentó al campeón Brock Lesnar vs. Roman Reigns. ‘The Big Dog’ llegaba como uno de los más odiados por el público mientras que el monarca tampoco gozaba de la aprobación del público.

La pelea estaba siendo decente; sin embargo, no llenaba las expectativas de los 76 976 fanáticos de todo el mundo que se dieron cita en Estados Unidos.

Pese a que Lesnar estaba sangrando, no existía un favorito para el público cuando de pronto sonó la canción de entrada de Seth Rollins. El ex The Shield corrió por toda la rampa y le dijo al árbitro que había decidido canjear el maletín Money in The Bank. Segundos después, Rollins consiguió cubrir a Roman Reigns para quedarse con el cinturón.

MÁS EN DT