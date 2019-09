Half Marathon Des Sables: una de las carreras más duras del mundo se volverá a correr en el Perú

Por segundo año consecutivo en el Perú, se llevará a cabo una de las carreras más duras del mundo, Half Marathon Des Sables Perú 2019. El evento, organizado por Never Stop Dreaming (NSD) en colaboración con What An Adventure (WAA), se dará del 30 de noviembre al 6 de diciembre en el desierto de Ica.

El Half Marathon Des Sables es una competencia abierta a caminantes. Tiene una duración de tres etapas en cuatro días y se recorre 120 kilómetros, en los que cada participante debe usar su equipo (se requiere la comida y material).

Así se corren en la HMSD (Foto: Agencias)

En diciembre del año pasado se llevó a cabo con gran éxito el lanzamiento de la HMDS. Pero para este año el proyecto es más ambicioso: se espera a 500 corredores de 45 países tales como, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Hungría, Holanda, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Marruecos, Panamá, Perú, Polinesia Francesa, Polonia, Reino Unido, Singapur, entre otros.

Hasta el momento, según los datos de los organizadores, se han inscrito 295 personas de 36 países distintos, entre los cuales hay 28 peruanos. El proceso de inscripción se realiza a través de la web www.halfmarathondessables.com.