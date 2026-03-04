Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hannah Saavedra completó una final destacada en la que acumuló 11.83 puntos, superando a rivales como la japonesa Nanami Seta.
Hannah Saavedra completó una final destacada en la que acumuló 11.83 puntos, superando a rivales como la japonesa Nanami Seta.
Por

La tablista peruana Hannah Saavedra se convirtió en protagonista en el Hawaii Pipeline Bodyboarding Championship 2026, uno de los eventos más prestigiosos del bodyboard mundial, al proclamarse campeona en la categoría Junior disputada en la icónica ola de Banzai Pipeline, en Oahu, Hawái.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: