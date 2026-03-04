Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La tablista peruana Hannah Saavedra se convirtió en protagonista en el Hawaii Pipeline Bodyboarding Championship 2026, uno de los eventos más prestigiosos del bodyboard mundial, al proclamarse campeona en la categoría Junior disputada en la icónica ola de Banzai Pipeline, en Oahu, Hawái.
TE PUEDE INTERESAR
- Prohibición de venta de GNV: ¿Qué ajustes económicos realizan los taxis amarillos y apps de movilidad ante la crisis?
- La joya poco conocida de Surco que volverá a abrir sus puertas tras sobrevivir a la guerra y a los invasores: Casa Hacienda San Juan Grande
- Irán posterga los funerales de Estado al ayatola Alí Jamenei inicialmente previstos para este miércoles
- Base de la CIA en Arabia Saudita fue alcanzada por ataque iraní con drones, según medios
Seguir temas