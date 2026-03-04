La tablista peruana Hannah Saavedra se convirtió en protagonista en el Hawaii Pipeline Bodyboarding Championship 2026, uno de los eventos más prestigiosos del bodyboard mundial, al proclamarse campeona en la categoría Junior disputada en la icónica ola de Banzai Pipeline, en Oahu, Hawái.

Saavedra completó una final destacada en la que acumuló 11.83 puntos, superando a rivales como la japonesa Nanami Seta y la local Kaipo’i Koa, en una competencia que exige técnica y valentía por las grandes y peligrosas olas que caracterizan el Pipeline.

Perú sigue haciendo historia en Hawaii 🔥



Hannah Saavedra 🇵🇪 se impuso en la final junior del Hawaii Pipeline Bodyboarding Championship 2026 y se queda con el oro. ¡Grande, Hannah! 💪✨️🔥



📸 Jorge "Mutant" Saavedra pic.twitter.com/bEUnm3oW0w — Punto en Juego (@PuntoEnJuego) March 4, 2026

La victoria de Saavedra no solo representa un logro personal, sino que se enmarca en un momento de auge para el bodyboard peruano, que también celebró con la conquista de Maycol “Pirpo” Yancce en la categoría Open Men’s, imponiéndose a destacados hawaianos como Jeffrey y David Hubbard en la misma competencia.

Ambos triunfos fueron destacados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), que subrayó el respaldo de su programa de apoyo al deportista (PAD) y el fortalecimiento de la preparación internacional de los tablistas peruanos.