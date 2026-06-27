Las hermanas Alessia y Valeria Palacios volvieron a poner el nombre del Perú en lo más alto del remo internacional. Las integrantes del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD) conquistaron la medalla de plata en la III Copa del Mundo de Remo, realizada en Lucerna, Suiza.

Las deportistas nacionales compitieron en la modalidad LW2x (Doble scull ligero) y completaron la regata con un tiempo de 7 minutos, 18 segundos y 51 centésimas. El primer lugar fue para las representantes de Japón, Chika Yonezawa y Chiaki Tomita, quienes registraron 7:14.74.

El podio lo completaron las remeras de Kazajistán, que finalizaron terceras con un tiempo de 7:21.91, mientras que Hong Kong ocupó la cuarta posición con 7:30.60. La dupla peruana logró así un resultado destacado frente a algunas de las mejores exponentes del mundo.

Con este nuevo logro, Alessia y Valeria Palacios continúan consolidándose como referentes del remo peruano. Su participación internacional refleja el crecimiento de esta disciplina y el trabajo constante que vienen realizando para competir al más alto nivel.

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