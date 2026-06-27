Hermanas Palacios ganan medalla de plata para Perú en la Copa del Mundo de Remo en Suiza. (Foto: IPD)
Hermanas Palacios ganan medalla de plata para Perú en la Copa del Mundo de Remo en Suiza. (Foto: IPD)
Por Redacción EC

Las hermanas Alessia y Valeria Palacios volvieron a poner el nombre del Perú en lo más alto del remo internacional. Las integrantes del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD) conquistaron la medalla de plata en la III Copa del Mundo de Remo, realizada en Lucerna, Suiza.

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