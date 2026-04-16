El Perú se prepara para ser, una vez más, el centro de la hípica continental. El próximo domingo 26 de abril, el Hipódromo de Monterrico abrirá sus puertas para celebrar la 42° edición del Gran Premio Latinoamericano (GI) – Copa Jockey Plaza.

La competencia, que se disputará sobre una distancia de 2,000 metros en la pista de césped, contará con una bolsa de premios de US$ 300,000, una de las más importantes del calendario regional. Tras la confirmación oficial de la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (OSAF), ya se conocen los ejemplares que buscarán la gloria.

El Perú presentará una selección de élite liderada por nombres como Puppi’s Husband, Khamal, Magic Power, María Luisa, Manyuz, Padre Roberto y Kanko, quienes tendrán la misión de mantener el histórico invicto nacional cuando la sede es Lima.

La delegación extranjera llegará con lo mejor de Argentina (Thor Medina y The Gladiator’s Hat), Brasil (Olympic Oman y Pivot Central), Chile (Apolo Rey, Medjool y Teao) y Uruguay (Golikovic), garantizando un espectáculo de clase mundial.

Un aniversario con respaldo institucional

Este evento trasciende las pistas al coincidir con un hito fundamental: los 80 años de vida institucional del Jockey Club del Perú. En el marco de esta celebración, el Congreso de la República otorgó recientemente un reconocimiento especial a la institución, destacando su labor ininterrumpida en la promoción del deporte, la cultura y el desarrollo económico a través de la industria hípica.

Danilo Chávez Abad, presidente del Jockey Club del Perú, resaltó la trascendencia de este momento: “Llegamos a este Gran Premio con el orgullo de ser la entidad social-cultural-deportiva más importante del país y la única creada mediante una Ley. [...] Organizar el Latinoamericano en el marco de nuestro 80 aniversario es muy importante para nosotros”.

Datos del Evento:

Lugar: Hipódromo de Monterrico (Puerta 1A: Panamericana Sur / Puerta 4: Av. El Derby).

Fecha: Domingo 26 de abril.

Horario: De 1:00 p. m. a 6:30 p. m.

Ingreso: Gratuito.

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