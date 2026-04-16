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Lima será el epicentro del Gran Premio Latinoamericano 2026, la carrera más importante de la región, en el marco de los 80 años del Jockey Club del Perú.
Lima será el epicentro del Gran Premio Latinoamericano 2026, la carrera más importante de la región, en el marco de los 80 años del Jockey Club del Perú.
Por Redacción EC

El Perú se prepara para ser, una vez más, el centro de la hípica continental. El próximo domingo 26 de abril, el Hipódromo de Monterrico abrirá sus puertas para celebrar la 42° edición del Gran Premio Latinoamericano (GI) – Copa Jockey Plaza.

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