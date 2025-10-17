Lo mejor de la hípica latinoamericana regresa al Jockey Club. La institución logró que Lima se convierta en la sede del Gran Premio Latinoamericano 2026, hecho que este viernes ratificó la Organización Sudamericana de Fomento del Sangre Pura de Carrera (OSAF). Además, se reafirma la rica historia de Perú en esta disciplina a nivel nacional y continental.

Tras la Asamblea anual de la OSAF, celebrada hoy en Río de Janeiro, se acordó que el Hipódromo de Monterrico acogerá este magno evento, el cual se disputará el domingo 26 de abril de 2026, sobre 2 mil metros en la pista de césped.

Esta designación cobra una relevancia especial, ya que el Gran Premio Latinoamericano 2026 se celebrará en el marco del 80º Aniversario de creación del Jockey Club del Perú, un hito que proyecta la visión de una institución que honra su legado y apuesta por el futuro.

Desde Rio de Janeiro, Danilo Chávez Abad, presidente del Jockey Club del Perú, se mostró agradecido por la decisión de la OSAF. “Estamos inmensamente felices y orgullosos de haber sido elegidos nuevamente como sede del Gran Premio Latinoamericano. Esta designación tiene una satisfacción especial porque se da en el marco de la celebración de nuestros 80 años de creación y es un reconocimiento al éxito rotundo que tuvimos con el Latinoamericano disputado en Lima en el 2024, donde asistieron más de 20 mil personas al Hipódromo de Monterrico, demostrando la inmensa pasión de nuestra afición por este deporte”.

En otro momento, Chávez Abad resaltó la relevancia de la hípica peruana en el escenario internacional. “Que se vuelva a correr en Lima el próximo año es un motivo de celebración que refuerza la posición del Perú como actor importante en la hípica de la región, un deporte noble y apasionante que le ha dado muchos lauros al país. Reafirmamos nuestro compromiso de honrar la rica historia de la hípica peruana y mantener el invicto en casa”.

El Jockey Club del Perú ya ha demostrado su capacidad organizativa, profesionalismo y deportividad, factores clave que influyeron en la decisión de la OSAF, y buscará seguir fortaleciendo la afición por la hípica en el país, con espectáculos de primer nivel como el Gran Premio Latinoamericano.