La emblemática competencia reunirá a los mejores ejemplares de tres años este domingo 22 de noviembre en el Hipódromo de Monterrico. El ingreso será gratuito desde el mediodía. | Foto: Hipódromo de Monterrico
La emblemática competencia reunirá a los mejores ejemplares de tres años este domingo 22 de noviembre en el Hipódromo de Monterrico. El ingreso será gratuito desde el mediodía. | Foto: Hipódromo de Monterrico
Por Redacción EC

El deporte peruano tiene en la hípica una de sus tradiciones más antiguas y representativas. Este domingo 22 de noviembre, el Hipódromo de Monterrico será escenario de una nueva edición del Derby Nacional, considerada una de las competencias más importantes del calendario hípico nacional, que celebra 125 ediciones manteniendo vigente una tradición que ha acompañado a distintas generaciones de aficionados.

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