El deporte peruano tiene en la hípica una de sus tradiciones más antiguas y representativas. Este domingo 22 de noviembre, el Hipódromo de Monterrico será escenario de una nueva edición del Derby Nacional, considerada una de las competencias más importantes del calendario hípico nacional, que celebra 125 ediciones manteniendo vigente una tradición que ha acompañado a distintas generaciones de aficionados.

Con más de un siglo de historia, el Derby Nacional representa una de las máximas pruebas del calendario hípico. Su primera edición se disputó en 1903 en el desaparecido Hipódromo de Santa Beatriz, ubicado en los terrenos que hoy forman parte del Campo de Marte. Posteriormente, la competencia pasó por el Hipódromo de San Felipe y, desde 1961, tiene como escenario el Hipódromo de Monterrico.

A lo largo de su trayectoria, esta carrera ha sido testigo de grandes hazañas y ejemplares puras sangre que dejaron huella en la historia del turf nacional. Entre sus ganadores más recordados figura Santorín, que en 1973 conquistó el Derby Nacional y la Cuádruple Corona peruana, antes de alcanzar la gloria internacional al imponerse en el Gran Premio Carlos Pellegrini, en Argentina.

Mr. Peggy buscará hacer historia con la Triple Corona

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la participación de Mr. Peggy, que tendrá la oportunidad de convertirse en triple coronado si consigue la victoria. De lograrlo, se sumaría al selecto grupo de ejemplares que han conquistado esta distinción en la hípica peruana, convirtiendo la jornada en un acontecimiento especialmente significativo para los aficionados.

La Triple Corona representa uno de los mayores desafíos de la hípica, pues reconoce a los ejemplares que consiguen imponerse en las tres competencias que conforman esta serie. Por ello, la expectativa estará puesta en el desempeño de Mr. Peggy y en la posibilidad de que su nombre quede inscrito en la historia del turf nacional.

“Esta edición 125 del Derby Nacional representa mucho más que una competencia deportiva. Es una celebración que conecta generaciones, pone en valor nuestra tradición hípica y nos permite acercar este deporte a nuevos públicos. Queremos que las familias y los aficionados sean parte de esta jornada histórica y sigan encontrando en el hipódromo un espacio de encuentro, entretenimiento y pasión por la hípica”, afirma Danilo Chávez, presidente del Jockey Club del Perú.

El ingreso al Hipódromo de Monterrico será totalmente gratuito desde las 12:00 p. m., permitiendo que familias peruanas, aficionados y visitantes disfruten de una experiencia que combina deporte, entretenimiento e historia.

DATOS DEL EVENTO

Fecha: Domingo 22 de noviembre.

Domingo 22 de noviembre. Lugar: Hipódromo de Monterrico, Surco. (Puerta 1A: Panamericana Sur / Puerta 4: Av. El Derby).

Hipódromo de Monterrico, Surco. (Puerta 1A: Panamericana Sur / Puerta 4: Av. El Derby). Hora: Desde las 12:00 p. m. hasta las 6:30 p. m.

Para más información, siga las redes sociales oficiales de @hipodromomonterrico.