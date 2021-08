Este viernes 06 y sábado 07 de agosto serán días muy especiales para ESPN Knockout, el serial de boxeo más importante de Latinoamérica. Un grupo de cuatro mujeres harán historia en el deporte, pues las mexicanas Ivette Hernández y Mariale Espinoza y las uruguayas Chris Namús y Cecilia Comunales estarán a cargo de la doble transmisión de boxeo.

En la previa de este evento tan importante en el Boxeo y para el deporte en general, Ivette Hernández será la conductora y en la previa de los combates, habló de la importancia de la presencia femenina en estas transmisiones y la oportunidad que ESPN le otorga.

“Pertenecer al increíble equipo de ESPN KNOCKOUT es un sueño hecho realidad. Muchas veces pensé que lo mejor que me podría pasar en la vida sería trabajar en ESPN, pero el hecho de sumarme al primer equipo de narradoras, comentaristas y analistas de boxeo, conformado 100% por mujeres, es algo que mi mente jamás pudo haber dimensionado. Ni en mis sueños más ambiciosos pude haber imaginado esto, que, seguramente, será histórico”, aseguró la mexicana.

Por su parte, la uruguaya Cecilia Comunales sabe lo que es estar en un ring, pues es boxeadora profesional entre 2009-2016 (14-1-0, 9 ko’s), campeona mundial AMB categoría Ligero y campeona Internacional WBA & WBC (Consejo Mundial de Boxeo) Superligero y entrenadora de boxeo.

“Es impresionante la felicidad que siento de poder ser parte del equipo de ESPN KNOCKOUT, algo realmente increíble que me llega en un momento que estaba extrañando muchísimo el boxeo y la competencia. Esto me dará lo que necesitaba: volver a subirme al ring, aunque desde otro lado, con mi voz, con mis ojos y poder transmitírselo a todos. Será una experiencia que disfrutaré mucho. Estoy muy emocionada y ya siento la adrenalina, porque eso es lo que me hace sentir siempre este deporte que tanto amo y me apasiona”, manifestó.

Agenda histórica

Este viernes 06 de agosto se escribirá un nuevo capítulo en la historia del boxeo y todo iniciará desde la tarde. Los reflectores se dividirán entre la mesa conformada por las cuatro panelistas y el combate entre los irlandeses Michael Conlan y TJ Doheny desde Belfast por el título interino Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo.

El sábado 07 de agosto continuará la acción en el ring con la pelea entre el venezolano Gabriel Maestre y el estadounidense Mykal Fox por el cinturón interino Welter Asociación Mundial de Boxeo desde Minnesota.

