¡Historia pura! Valeria Garcés se corona en paleta frontón y logra medalla de oro en Santa Fe 2026. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
¡Historia pura! Valeria Garcés se corona en paleta frontón y logra medalla de oro en Santa Fe 2026. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
Por Redacción EC

La atleta nacional Valeria Garcés brilló en Rosario, Argentina, al adjudicarse la medalla de oro en la competencia de paleta frontón. Su impecable desempeño en el partido final le permitió superar con categoría a la argentina Melina Spahn con parciales de 15-8 y 15-7.

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