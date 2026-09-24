La atleta nacional Valeria Garcés brilló en Rosario, Argentina, al adjudicarse la medalla de oro en la competencia de paleta frontón. Su impecable desempeño en el partido final le permitió superar con categoría a la argentina Melina Spahn con parciales de 15-8 y 15-7.

Este resultado adquiere relevancia histórica al tratarse de la primera campeona suramericana de paleta frontón, un deporte que nació en nuestro país. El escenario del Monumento Nacional a la Bandera presenció el triunfo de nuestra raqueta nacional.

“Estoy muy feliz por conseguir este logro. Por primera vez, la paleta frontón fuera del Perú, es un orgullo que este deporte esté creciendo y que nosotros lo estemos sacando fuera. Son sensaciones nuevas y espero que los demás países sigan practicándolo”, expresó Garcés tras conquistar el título.

¡CAMPEONA HISTÓRICA!

Valeria Garcés 🇵🇪 se impuso 2-0 a Melina Spahn 🇦🇷 y se convierte en la primera campeona suramericana de paleta frontón



🥇Juegos Bolivarianos ✅️

🥇Juegos Suramericanos ✅️



¡GRANDE, VALERIA! 💪✨️🇵🇪 pic.twitter.com/C8Zos2i7rL — Punto en Juego (@PuntoEnJuego) September 24, 2026

Con esta victoria, el Team Perú elevó su récord general a 70 medallas y contabilizó su vigésimo metal de oro. Garcés manifestó su orgullo por representar al país en este acontecimiento histórico para el deporte de la región.

Finalmente, la flamante campeona confirmó que su preparación apunta ahora hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027. El objetivo principal de la delegación es mantener el nivel competitivo en el próximo ciclo continental.

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