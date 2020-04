WrestleMania 36 EN VIVO ONLINE | Sigue la transmisión EN DIRECTO de WrestleMania 2020 desde el Performance Center. Wrestlemania 36 EN VIVO: el primer día del magno evento se celebrará este sábado 4 de abril desde las 6:00 p.m. (horario peruano). El show tendrá como sede el Performance Center y la transmisión estará a cargo de Fox Action, además del servicio de streaming WWE Network.

WrestleMania 36: fecha, horarios y canales del magno evento de la WWE. (Foto: WWE)

WrestleMania 36: horarios (sábado 4 y domingo 5)

País Horario México 4:00 p.m. Perú 5:00 p.m. Ecuador 5:00 p.m. Colombia 5:00 p.m. Bolivia 6:00 p.m. Venezuela 6:00 p.m. Argentina 7:00 p.m. Chile 7:00 p.m. Paraguay 7:00 p.m. Uruguay 7:00 p.m. Brasil 7:00 p.m. España 00:00 a.m. (05 y 06 de abril)

John Cena aceptó el reto de Bray Wyatt. (WWE)

¿Dónde será WrestleMania?

WrestleMania 36 por primera vez se llevará a cabo desde el Performance Center, en la ciudad de Orlando, Florida. Debido a la pandemia del coronavirus, la empresa de Vince McMahon presentará el magno evento sin público y en noches consecutivas. A raíz de la falta de fans, el creador de la WWE decidió partir la cartelera para darle más minutos a algunas luchas que en principio serían más cortas.

Edge enfrentará a Randy Orton en WrestleMania 36 | Foto: WWE

¿Cómo ver WrestleMania 36?

WrestleMania 36 o también llamado por algunos fans como WrestleMania 2020 será transmitido por la plataforma que creó la WWE vía streaming denominada WWE Network. También estará disponible como PPV (pay-per-view o pague-por-ver) en la señal de FOX Sports PPV, es decir, deberías comprarlo como si fuese una película en tu cablera. Asimismo, también estará disponible para todos los que tengan FOX Action, como ha sido habitual en los últimos años en Sudamérica.

¿WWE Network cuesta?

Una de las opciones para ver WrestleMania 36 será vía WWE Network. Esta es la plataforma vía streaming que tiene la WWE con todo el contenido recapitulado a lo largo de su historia. En dicha web podrás ver desde WrestleMania 1 hasta la última edición, incluso el primer Raw de la historia. Este cuenta con un mes gratis de prueba y luego se deberá pagar US$ 9.99; sin embargo, este será gratuito durante el fin de semana para WrestleMania 36. La única desventaja será que el evento solo estará disponible para los subscriptores.

Los luchadores de WWE que ganaron su primer título mundial en WrestleMania. (Video: WWE)

¿Por qué WrestleMania 36 fue grabado?

Si bien la WWE aun no ha confirmado que WrestleMania 36 ya ha sido grabado, muchas webs especializadas en lucha libre profesional han informado que WrestleMania 36 ya fue grabado a manera de precaución. Sucede que el Performance Center, al estar en Orlando, corría el riesgo de ser clausurado debido a una cuarentena obligatoria, hecho que terminó sucediendo esta mañana. Debido a eso, el evento no será transmitido en vivo, hecho que le quita color a la ‘Vitrina de los Inmortales’.

Predicciones de WrestleMania 36

En este magno evento, que será histórico, sobre todo porque no contará con público, se espera que la lucha estelar sea la que tendrán Drew McIntyre y Brock Lesnar. La ‘Bestia encarnada’ deberá defender su título ante el ‘Psicópata escocés’, quien ganó la batalla real.

Uno de los combates que está llamando bastante la atención es el que protagonizarán AJ Styles y The Undertaker. Durante las últimas semanas, ambos luchadores han construido una fuerte rivalidad, que incluso a llegado a insultos.

El ‘Fenomenal’ se ha metido con la esposa de ‘Taker’, Michelle McCool, y eso le puede costar caro. De hecho, el ‘Enterrador’ ya le anunció a Styles que terminará lastimado y que lo hará “descansar en paz”. Ambos chocarán en un ‘Boneyard match’ (en un cementerio).

The Undertaker vs. AJ Styles en un 'Boneyard Match'

El combate entre Edge y Randy Orton también ha sido uno de los más promocionados. Todo comenzó cuando la ‘Víbora’ atacó a traición a la ‘Superestrella Categoría R’, luego de que este último volviera a la acción tras nueve años de ausencia.

No fue una rivalidad cualquiera. Orton pasó la raya cuando le aplicó un RKO a la esposa de Edge, Beth Phoenix. Por esta razón, el ‘Máximo oportunista’ se quiere vengar y ya le dejó un mensaje a su rival: “Randy, te acabas de enterrar en otro hueco. Pero esta vez yo no te voy a sacar de allí. Yo te voy a empujar y caerás tan profundamente que nunca jamás vas a volver a salir”, le dijo en el último Raw.

Brock Lesnar vs. Drew McIntyre por el Título de la WWE

Por otro lado, Becky Lynch deberá defender su título femenino de Raw ante Shayna Baszler, quien ya demostró que tiene todo lo necesario para vencer a la irlandesa. Y es que Shayna para ganar su oportunidad titular, derrotó a Natalya, Liv Morgan, Asuka, Ruby Riott y Sarah Logan en la cámara de eliminación.

Además, no podemos dejar de mencionar que Rob Gronkowski, ex jugador de los New England Patriot, equipo con el que ganó tres Super Bowl, será el host de la ‘La Vitrina de los Inmortales’. La cartelera completa en las siguientes líneas.

WrestleMania 36: Cartelera completa*

- Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Drew McIntyre por el título de la WWE

- Goldberg (c) vs. luchador por confirmar por el título universal**

- Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair por el título femenino de NXT.

- The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows y Karl Anderson) en un Boneyard Match

- Kevin Owens vs. Seth Rollins

- The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega) por los títulos en parejas de Raw

- Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler por el título femenino de Raw

- Edge vs. Randy Orton en una lucha de último hombre en pie

- John Cena vs. ‘The Fiend’ Bray Wyatt en un Firefly Fun House Match

- Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans por el título femenino de SmackDown

- Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura y Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak) por el título intercontinental

- Elias vs. King Corbin

- The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross por los títulos en parejas de la WWE

- Otis vs. Dolph Ziggler

- John Morrison (c) vs. Kofi Kingston vs. Jay Uso por los títulos en parejas de SmackDown.

- Aleister Black vs. Bobby Lashley

*No se ha definido aún que peleas se realizarán el sábado y cuáles el domingo.

**Roman Reigns era el rival de Goldberg, pero pidió no participar por temor a un posible contagio de coronavirus. Él, de adquirir el Covid-19, estaría en una situación critica ya que ha sufrido de leucemia.

Lo mejor de Brock Lesnar en WrestleMania. (Foto y video: WWE)

¿Por qué es importante WrestleMania?

WrestleMania es un evento de pago-por-ver de lucha libre profesional producido por la WWE desde 1985 siendo celebrado entre los meses de marzo y abril. Es el evento de lucha libre profesional más exitoso y duradero de la historia, contribuye al éxito comercial mundial de WWE a través de los medios, la mercancía y los espectáculos. Promocionado como el evento más grandioso de la empresa en todo el año, así como uno de los más antiguo.

WrestleMania es para la WWE lo que el Super Bowl es para la NFL o la World Series en la MLB, es decir, el evento de entretenimiento deportivo más importante del año. Es el más grande y duradero de los más importantes eventos de lucha libre profesional en el mundo, por lo que es descrito como “The Showcase of the Immortals” (“La vitrina de los Inmortales”) y “The Biggest Stage of Them All” (“El más grande escenario de todos”).

Forbes nombró a WrestleMania como una de las marcas de eventos deportivos más valiosas del mundo, con un valor de marca de $ 195 millones de dólares en 2017.

