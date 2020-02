El luchador peruano Humberto Bandenay ha encontrado en el circuito de Combate Américas una forma de reinventarse dentro de las artes marciales mixtas: tras su paso por UFC, cambió de categoría, dejó su antiguo gimnasio y se prepara para pelear frente al mexicano Rafa García por el título mundial. El 21 de febrero, en Mexicali, peleará por el cetro de Peso Ligero con la mirada puesta en el futuro.

¿Cómo te sientes en la categoría de los 70 kilogramos?

Bastante bien, la verdad. Es una categoría relativamente nueva para mi pero me acomoda bastante por ser alto y fuerte. El cambio (de categoría) se dio por la Copa Combate (que se disputó en Lima) que gané y por eso voy a enfrentar a Rafa García por el título mundial. Todos saben que mi peso oficial es 66 kg.

¿Cuál es la estrategia que utilizarás frente a Rafa García?

Lo tenemos estudiado junto a mi equipo. La estrategia como tal no te la puedo revelar pero se darán cuenta el día de la pelea. Necesito buen boxeo y buenas derribadas para ganar puntos.

¿En el futuro seguirás peleando en la categoría de 70 kilogramos?

Todos saben que mi peso ideal es de 66 kg. Ahí me desenvuelvo de la mejor manera y es donde más cómodo me siento. No lo tengo claro aun, porque quiero ganar el cinturón de la categoría y mantenerme como campeón en 70 kg. Todo está por verse.

¿Tienes algún problema con volver a 66 kg. o solo es por Combate Américas?

Todo fue por la Copa Combate Américas. Se dio la oportunidad de subir de categoría pero no es porque tenga problemas para bajar a 66 kg, eso lo tengo clarísimo.

¿Cuál es tu objetivo como peleador?

Ser el mejor del mundo. Sé que es un proceso largo pero voy camino a ello. Creo que tener un cinturón podría marcar el inicio de algo realmente grande.

¿Está entre tus planes volver a UFC?

En estos momentos no te puedo dar una respuesta concreta. Mi objetivo próximo es el título en Combate Américas. UFC suena tentador pero en el futuro se verá.

¿Qué enseñanzas te dejó la UFC?

Aprendí muchísimas cosas, ahora soy un peleador mucho más maduro. Estar en la máxima competencia me hizo ver que estaba realizando algunas cosas mal. No me arrepiento de nada, pero si te digo que aprendí bastante.

Por último, ¿por qué saliste de tu anterior gimnasio?

Es un tema que no viene al caso hablar. Disculpa, pero no quiero pronunciarme sobre el tema.

