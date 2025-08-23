El nadador peruano, Ian Heysen Ricci, volvió a hacer historia en el World Aquatics Championships Junior Swimming Championships 2025, al registrar un tiempo de 2:16.00 en los 200 metros pecho. Con esta marca, no solo se quedó con un lugar destacado en la competencia, sino que también logró imponer un nuevo récord nacional absoluto y de categoría, dejando en claro su gran presente deportivo.

Este resultado es un reflejo del esfuerzo y la disciplina que Ian viene demostrando en cada una de sus presentaciones internacionales. La prueba de los 200 metros pecho exige resistencia, técnica y mucha concentración, y Heysen consiguió unir todos esos factores para firmar una actuación memorable que quedará marcada en la historia de la natación peruana.

Para el país, este nuevo récord representa un paso importante en el crecimiento de la natación, una disciplina que continúa ganando protagonismo gracias a jóvenes talentos como Ian. Logros como este inspiran a nuevas generaciones a confiar en sus capacidades y a apostar por el deporte acuático como una opción de desarrollo y superación.

Con apenas el inicio de su carrera en torneos de gran nivel, Ian Heysen Ricci, demuestra que tiene las condiciones para seguir dejando en alto el nombre del Perú. Su récord no solo es un triunfo personal, sino también una motivación para todo el equipo nacional y un ejemplo de que, con trabajo constante, la natación peruana puede seguir evolucionando y conquistar escenarios internacionales.

