La consagración de Ignacio Buse en el ATP 500 de Hamburgo tuvo un capítulo especial lejos de la cancha. Tras levantar el trofeo, el peruano desató la celebración en el vestuario junto a su comando técnico, en un ambiente de euforia total donde no faltaron los cánticos, los saltos y la emoción por el logro alcanzado.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa a Buse con el trofeo en mano, cantando y disfrutando con su equipo, reflejando el desahogo tras una semana perfecta. La escena también tuvo un ingrediente especial: la presencia de su amigo, el piloto peruano Matías Zagazeta, quien compartió el momento desde dentro del vestuario.

Zagazeta, cercano al tenista, fue quien publicó el video del festejo en su cuenta de Instagram, acompañándolo de un emotivo mensaje que rápidamente se viralizó. “Las alegrías que nos traes mi hermano. Eres un orgullo para todos. El trabajo que vienes haciendo, la mentalidad, el esfuerzo, la disciplina y todos tus sacrificios están dando resultados”, escribió.

El piloto también destacó el trabajo colectivo detrás del éxito y proyectó un futuro aún más brillante para Buse: “Estoy seguro que vendrán más títulos como este y más grandes. Te queremos loco. ¡Viva Perú, carajo!”. Un mensaje que resume el sentir de todo un país que celebra el histórico logro del joven tenista.