Banco Falabella presenta a campeones peruanos con miras a Lima 2027 y Los Ángeles 2028

Banco Falabella presenta oficialmente a un equipo de deportistas y paradeportistas peruanos de distintas disciplinas y partes del país que nos representan en las competencias más importantes del mundo.

El equipo está integrado por Kimberly García (marcha atlética – bicampeona mundial), Ignacio Buse (tenis – Top 100 Ranking ATP), Alexandra Grande (karate - campeona mundial), Mafer Reyes (surf – subcampeona mundial), Giuliana Poveda (parabádminton – campeona mundial), Hugo Ruiz (ciclismo de pista – oro Panamericanos 2023) y Jesús Castillo (paraatletismo – plata Panamericanos 2023).

Todos ellos no solo cuentan con una importante trayectoria deportiva y logros internacionales, sino también con un gran potencial con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, además de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Los Ángeles 2028.

Marisol Zornoza, Gerente de Tarjeta, Marketing y Fidelización de Banco Falabella Perú, junto al nuevo team de la marca.

Cada uno de estos deportistas representa esfuerzo, compromiso y constancia, valores que la marca cree fundamentales. Trabajan duro por alcanzar sus metas, pero sobre todo celebran sus avances y sus logros diarios.

La iniciativa busca reconocer, apoyar y visibilizar sus historias para inspirar con ellas a más peruanos a luchar por sus sueños, sin dejar de disfrutar del camino.

“Sus historias representan lo que creemos como marca, y estamos orgullosos de acompañarlos y apoyarlos en lo que necesiten para que su energía esté puesta en lo más importante: entrenar, disfrutar del proceso, y cumplir sus sueños. Porque el esfuerzo diario, cuando es constante y se disfruta, siempre trae recompensas”, señaló Marisol Zornoza, Gerente de Tarjeta, Marketing y Fidelización de Banco Falabella Perú.

Con este equipo, Banco Falabella reafirma su compromiso con el talento peruano y su propósito de acompañar a las personas, en su día a día y en sus grandes logros, a disfrutar más la vida.