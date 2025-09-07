Campeón en el Challenger de Sevilla y la esperanza en la Copa Davis: Ignacio Buse y por qué es una semana que ilusiona al tenis peruano

Después de jugar por primera vez el cuadro principal de un Grand Slam, el US Open, Ignacio Buse pegó la vuelta a Barcelona —base de su preparación— para iniciar su preparación con miras al Challenger de Sevilla. Las sensaciones con las que ‘Nacho’ retornó a España fueron bastantes positivas, con un juego en pleno ascenso reflejado en la pista dura del Arthur Ashe Stadium, el cual pudo trasladar rápidamente en la arcilla de la cancha central del Real Club de Tenis Betis.

Buse, de 21 años, tuvo una semana soñada. Se presentó en el LXII Copa Sevilla, un Challenger de clase 125 —la más alta en la categoría Challenger— como sexta cabeza de serie y resolvió con éxito los cinco encuentros, cuatro de ellos ante tenistas locales. De esos duelos frente a los españoles, el más duro, sobre el papel, fue ante un top 100 en el ránking ATP como Carlos Taberner (99° ATP) en los cuartos de final, a quien derrotó con parciales de 6-3 y 6-2.

Ya en la final, el colorado dio a conocer todo su repertorio frente al argentino Genaro Alberto Olivieri (259° ATP), quien fue una de las sorpresas del Challenger de Sevilla. Precisamente, después de un primer set cómodo, en la segunda manga, Olivieri dio resistencia, pero después de dos horas y 23 minutos de juego, selló el triunfo con parciales de 6-3, 3-6 y 6-3.

“La verdad que tengo una sensación única. Después de tanto trabajo, de tanto sacrificio disfrutar de esta gran victoria dice mucho de lo que he hecho. Y como lo dije antes, hay un sentimiento de autosuperación. Creo que al lograr esto me da felicidad absoluta. Quiero disfrutar de este título, pero la semana que viene hay que estar a full de nuevo”, manifestó el deportista a la organización.

Durante la segunda manga, hubo preocupación por Ignacio Buse, pues llamó al médico tras sentir dolor en una jugada clave de Olivieri. “Sinceramente me asusté. Me hicieron un drop, en el 4-3 y cuando fui hacia la derecha sentí que me doblé un poco el tobillo, pero estoy bien, sinceramente. Yo creo que no se llegó a doblar del todo, creo que estoy bien. Ahora que estoy frío me duele un poco, pero creo que no va a ser nada. En un par de días de recuperación voy a estar perfecto y ahora para la Copa Davis voy a estar al 100% para representar al Perú”, indicó.

El próximo desafío

Ignacio Buse no tiene tiempo para celebraciones. Y es que la primera raqueta peruana, que suma 125 puntos después de conquistar el Challenger de Sevilla y que escala al ránking en vivo hasta el puesto 112 de la ATP —su mejor posición en su carrera profesional— arriba este lunes a Lima para unirse a los trabajos del equipo peruano de Copa Davis, que el viernes 12 y sábado 13 recibe a Portugal en el Lawn Tennis de Jesús María por el Grupo Mundial I.

Buse, quien ha conquistado su segundo Challenger de la temporada y el tercero en su carrera profesional, es la mayor esperanza del equipo nacional capitaneado por Luis Horna. El tenista peruano está mostrando una confianza de un jugador de élite, dejando claro que en algún momento de este tramo final de la temporada pueda irrumpir al top 100 del ránking mundial. El ascenso en su juego se nota en cada movimiento, en su pegada, en su servicio y en su revés, el cual sigue siendo su mejor arma. A ello se le suma que ahora está atacando más en la red.

El buen momento que atraviesa Ignacio Buse también invita a que los otros jugadores que integran el equipo peruano de Copa Davis se potencien frente a un rival que sobre el papel es superior al cuadro capitaneado por Lucho Horna. Se espera que el efecto Buse, que alimenta la ilusión de que el tenis peruano pegue la vuelta a la élite de este deporte, influya de forma positiva en Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno y Alexander Merino.

Varillas ha reaparecido en el circuito tras casi cuatro meses fuera por una lesión, mientras que Gonzalo Bueno, quien cayó en la primera ronda del Challenger de Sevilla, ha mostrado un ascenso en su juego al decidir competir en Europa. En tanto, Alexander Merino es el mejor doblista del Perú y también estuvo en el torneo español, llegando hasta los cuartos de final en dobles.

