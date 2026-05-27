Resumen

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Padre de Gastón Acurio sorprende jugando tenis a los 90 años con su nieto Ignacio Buse. Foto: Captura de video/X
Padre de Gastón Acurio sorprende jugando tenis a los 90 años con su nieto Ignacio Buse. Foto: Captura de video/X
Por Redacción EC

El tenis peruano vive uno de sus momentos más importantes gracias a Ignacio Buse. A sus 22 años, el joven deportista alcanzó un logro histórico tras conquistar el ATP 500 de Hamburgo, consiguiendo así el primer título ATP de su carrera profesional.

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