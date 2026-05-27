El tenis peruano vive uno de sus momentos más importantes gracias a Ignacio Buse. A sus 22 años, el joven deportista alcanzó un logro histórico tras conquistar el ATP 500 de Hamburgo, consiguiendo así el primer título ATP de su carrera profesional.

La celebración por el éxito de ‘Nacho’ Buse tomó aún más fuerza luego de que Gastón Acurio compartiera un emotivo video familiar que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En el video difundido por el reconocido chef peruano se observa a su padre, Gastón Acurio Velarde, disputando un partido de tenis junto a su nieto Ignacio Buse. Las imágenes llamaron la atención debido a la gran energía y condición física del patriarca de la familia, quien a sus 90 años mostró entusiasmo y movilidad en la cancha.

El emotivo video del padre de Gastón Acurio jugando tenis con Ignacio Buse a sus 90 años. Foto: Captura de video/X

Ignacio Buse y su vínculo familiar con Gastón Acurio

Tras la repercusión del título conseguido en Hamburgo, la madre del deportista, María Beatriz, habló públicamente sobre la relación familiar entre Ignacio Buse y Gastón Acurio, revelando además una curiosa anécdota de la infancia del tenista.

“En algún momento, gracias al éxito de tu hermano, Gastón Acurio, ¿quiso ser también chef?”, le consultaron durante una entrevista. Ante ello, respondió: “Él siempre ha sido bien ‘comeloncito’, le gustaba mucho la comida hasta el día de hoy, íbamos a comer aquí, allá, por Gastón y me dijo ‘yo quiero ser chef’”.

El mejor momento de su carrera

El triunfo de Ignacio Buse en Hamburgo marcó un antes y un después en su carrera y lo posiciona como una de las principales figuras del deporte peruano en la actualidad. Su crecimiento deportivo, además, ha incrementado la popularidad del joven tenista.

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