El tenis peruano sigue aplaudiendo las actuaciones de Ignacio Buse. El joven tenista peruano volvió a jugar tras la Copa Davis y empezó con el pie derecho su participación en el M25 Vila Real de Santo Antonio en Portugal.

El peruano inició su participación con remontada sobre el local Jaime Faria, actual 390 del ránking ATP. Los parciales fueron de 5-7, 6-4 y 7-5 a favor del nacional en tres horas de partido.

Gran triunfo del peruano, quien no solo se levantó tras ceder el primer set, sino que logró quebrar el servicio del portugués cuando este sacaba para ganar el partido en el tercer set.

🎾M25 🇵🇹VILA REAL 🔵 (14/2): REMONTADA Y TRIUNFO AJUSTADO DE 🇵🇪NACHO EN SINGLES



👤R32

✅🇵🇪I. Buse (Nº444) a (8)🇵🇹J. Faria (Nº390): 5-7 6-4 7-5



👉🇵🇪Nacho remontó un 3-5 del set 3.



🔜15/2

👤R16: 🆚TBD (Su rival jugará previamente su match de R32)

👥R16: Debut



Con esta victoria, Ignacio Buse avanza a los octavos de final del torneo que está enmarcado en el Circuito Future, el primero que juegan los tenistas que pasan de Junior al profesionalismo. En la siguiente instancia, probablemente este jueves, enfrentará al ganador del cruce entre el brasileño Karue Sell o el ruso Yaroslav Demin, que se miden durante la madrugada.

Curiosamente, Demins es su compañero en el cuadro de dobles, donde este jueves volverá a verse las caras con Faria, quien hace dupla con su compatriota Joao Domingues.

“Este es un año clave en mi carrera deportiva. La planificación que me he trazado está basada en un disciplinado trabajo físico y los buenos hábitos nutricionales gracias al acompañamiento de Herbalife. Confío en que podré alcanzar las metas que me trazado para darle nuevas alegrías a mi país, gracias a todo el Perú por el apoyo que me están dando”, indicó Buse.

Ignacio seguirá jugando torneos en canchas rápidas, superficie a la que se acomoda muy bien y en la que destacó ante Chile. Ahora son dos torneos seguidos en los que está inscrito en esta superficie: M25 Portugal I y II y probablemente El Faro.

Mientras, el propio tenista confirmó que estará en el Challenger de Santiago del próximo 10 de marzo gracias a una Wild Card recibida por parte de la organización. El peruano volverá a la ciudad donde brilló en la Copa Davis.

