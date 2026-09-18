Por Pedro Ortiz Bisso

“Cuando sale todo mal y los torneos no se ganan, es cuando más se aprende”. Ignacio Buse no deja de sonreír mientras habla. Se toma del brazo, rebusca dentro de una de sus mangas, hay cierto embarazo en su mirada. Pareciera no creer aún todo lo que ha vivido este año. Arrancó como 102 del mundo y ya se metió en el top 30. En el camino, sumó dos torneos ATP, algunas caídas dolorosas y la convicción de que esto recién es el comienzo, que lo mejor todavía está por llegar.

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