Carlos Lázaro
Carlos Lázaro

Escucha la noticia

00:0000:00
“Está con una confianza enorme y no sabemos hasta dónde pueda llegar”: Ignacio Buse y por qué accedió al cuadro principal del US Open 2025 en apenas 4 Grand Slams
Resumen de la noticia por IA
“Está con una confianza enorme y no sabemos hasta dónde pueda llegar”: Ignacio Buse y por qué accedió al cuadro principal del US Open 2025 en apenas 4 Grand Slams

“Está con una confianza enorme y no sabemos hasta dónde pueda llegar”: Ignacio Buse y por qué accedió al cuadro principal del US Open 2025 en apenas 4 Grand Slams

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El tenis peruano vive un momento de ilusión y expectativa gracias a Ignacio Buse. La primera raqueta del país alcanzó el cuadro principal del US Open 2025, su primer Grand Slam, y lo hará debutando en el Arthur Ashe Stadium, el escenario más emblemático del tenis mundial. Para Buse, este logro es el resultado de años de esfuerzo, un proceso de maduración que combina talento, preparación física y mental, y la experiencia acumulada en torneos internacionales.

TAGS