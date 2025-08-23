“Está con una confianza enorme y no sabemos hasta dónde pueda llegar”: Ignacio Buse y por qué accedió al cuadro principal del US Open 2025 en apenas 4 Grand Slams

Para Pablo Arraya, referente histórico del tenis peruano, el logro de Buse no es una sorpresa, sino la culminación de un trabajo constante. “Lo que él quería era clasificar a un Grand Slam [al cuadro principal], y en su primer año completo [jugó la ‘qualy’ de los cautro ‘Majors’] lo consiguió. Está con una confianza enorme, viene de jugar muy bien en Cancún [Callenger 125] y eso se nota en cada movimiento y en su pegada”, explica. Arraya destaca que el físico y la madurez mental de Buse, trabajados desde temprano, son factores claves para afrontar los desafíos del circuito profesional.

El extenista recuerda también la irrupción del tenista de 21 años en la Copa Davis 2024 ante Chile [en las Qualifiers, en Santiago de Chile], donde venció a Nicolás Jarry y estuvo muy cerca de superar a Alejandro Tabilo. “Ese fue un punto de quiebre. Todo el mundo empezó a conocer a ‘Nacho’, a ver su talento y su capacidad de competir contra jugadores de nivel top 20. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante”, asegura desde Miami.

Desde la perspectiva especializada, Miguel Medina, director del portal Desde La Qualy, resalta el trabajo meticuloso de Ignacio Buse en su centro de entrenamiento en Barcelona y su preparación para pistas duras y rápidas. “Tremenda actuación, seguimos preguntándonos cuál será su techo. No sabemos hasta dónde puede llegar, pero se nota demasiado su preparación en pista rápida y su evolución técnica. Ha mejorado el saque, el revés sigue siendo su mejor arma, y ahora ataca la bola con mucha más convicción“, manifiesta el especialista.

Medina señala que su desempeño reciente en Cancún sirvió de preludio para el US Open, el último Grand Slam de la temporada: “No me sorprendió lo que vimos ahora en Nueva York, porque ya lo habíamos visto competir muy bien en pista dura. Pero verlo confirmado aquí, en el US Open, es un signo de que Ignacio viene preparándose con disciplina y enfoque absoluto”, indica.

El desafío del debut

El camino de Ignacio Buse en el US Open no será fácil. Este domingo 24, su rival en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, en su estreno, será el estadounidense Ben Shelton, uno de los mejores jugadores locales y favorito en la llave. Miguel Medina reconoce la dificultad, pero resalta el valor de la experiencia. “No lo veo ganando, pero tampoco lo veo entregado. Va a competir de tú a tú y eso ya es un aprendizaje enorme para un debut en un Grand Slam”, admite.

Arraya coincide en la relevancia de la exposición a este nivel. “El hecho de enfrentarse a rivales de primer nivel, con público en contra y la presión de un escenario como [el estadio] Arthur Ashe, lo fortalece mentalmente y lo prepara para futuros desafíos”, sostiene.

No obstante, el extenista tiene la ilusión de que el ‘colorado’ de el golpe en su primera participación en el cuadro principal de un Grand Sla. “Buse ya le ha ganado a dos de los jugadores conmejores servicios del mundo en su corta carrera. A Reilly Opelka [en el Challenger Aix-en-Provence en mayo en los cuartos de final] y al mismo Jarry [en la Davis]. Es dificilísimo lo que se viene con el ‘bombardero’ Shelton, pero la fe mueve montañas”, manifiesta.

Shelton es la esperanza de Estados Unidos de volver a tener un jugador que compita por los grandes torneos del circuito ATP. El jugador nacido en Atlanta, de 22 años, viene de ganar el Masters de Toronto y pese a que muchos lo reconocen como un jugador con un servicio espectacular, ahora se ha convertido en un tenista más completo.

“Siempre se decía que era un tenista que le pega bien al balón, que le pega fuerte, pero hasta ahí nada más. Ahora ha ganado más recursos, juega mejor, afronta puntos más largos, tiene variantes, es un jugador light. Es un jugador mucho más durísimo que hace tres o cuatro meses atrás. Quizás yo te diría que es el más complicado de todos los que le podía tocar a Buse, también por la localía”, agrega Medina.

Efecto Varillas

El avance de Ignacio Buse llega en un momento de rejuvenecimiento del tenis nacional. Su gran desenvolvimiento en el circuito ATP, le decisión de Gonzalo Bueno de empezar a competir en Europa, donde ya ha conquistado un nuevo título Challenger [en República Checa], es también un efecto que inició con Juan Pablo Varillas, sobre todo en la temporada 2023. Hoy, ‘Juanpi’ está ausente de los grandes eventos tras una serie de lesiones.

“Varillas ayudó a que todos empiecen a creer un poquito más en el tenis peruano. La verdad que la carrera de ‘Juanpi’ ha sido muy accidentada, en el sentido que ha tenido muchas lesiones. Siempre opiné que él podría haber trabajado un poquito más el juego de aire, ese juego que hace ‘Nacho’, que va mucho a la red y que define mucho en el aire. Ahora el tenis profesional dura hasta los 36 años y de repente vamos a tener otro repunte con Varillas. La verdad que se van a formar unas rivalidades extraordinarias, porque si Varillas está bien físicamente es un jugadorazo y sería increíble verlo compitiendo con Buse y Gonzalo”, sostiene Pablo Arraya.

La Copa Davis de reojo

Tras el US Open, Buse y el equipo peruano se enfrentarán a Portugal en Copa Davis, un rival durísimo, pero con chances gracias al nivel de la primera raqueta peruana y la presencia de Gonzalo Bueno. Miguel Medina analiza esa serie por el Grupo Mundial I, a jugarse el 12 y 13 de setiembre en el Lawn Tennis de Jesús María. “Portugal es favorito, pero con este nivel de Buse y si Gonzalo acompaña, Perú puede dar pelea. El doble será complicado, pero no lo veo imposible. Esta generación está demostrando que se puede competir de tú a tú”, sostiene.

“Hay un cambio de superficie [de cancha dura a arcilla], eso también será algo complicado, pero bueno, estamos entrando a una nueva etapa del tenis profesional en el Perú. Mejor dicho, estamos volviendo a una etapa que hace varios años que no lo veíamos y eso va a ser muy divertido. Portugal es muy duro, durísimo, pero ya con los chicos jugando a este gran nivel, con este tipo de confianza, se va a ver un gran espectáculo. Ya vamos a poder conversar sobre eso después, de lo que es jugar como local y como favorito, porque es completamente diferente. También va a ser muy importante la buena onda que siempre transmite Lucho Horna [capitán del equipo peruano]”, sostiene Pablo Arraya.

Queda claro que Ignacio Buse representa hoy más que talento individual: simboliza la posibilidad de que el tenis peruano recupere protagonismo internacional. Del debut soñado en Nueva York a la responsabilidad de liderar la selección en la Davis, su camino recién comienza. Entre preparación, disciplina y un crecimiento constante, Buse ya se consolida como la nueva esperanza de un país que vuelve a mirar hacia la élite del tenis con orgullo y entusiasmo. “Esperemos que siga físicamente bien, que siga creciendo física y técnicamente para meterse entre los mejores del mundo”, finaliza Arraya.

